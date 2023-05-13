時值阿勃勒花期，今嘉義縣長翁章梁與網紅拍攝宣傳影片，邀請大家來嘉義漫遊！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

只要進入阿勃勒花期，黃花隨風飄落，走在朴子溪自行車道六腳鄉特定路段，就像走在金黃花毯上。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

古早味滿點的偶像劇拍攝景點「用九柑仔店」人氣高。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

百年碾米廠轉型的「成豐社區講堂」很有特色。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子溪自行車道全長25公里，其中六腳鄉有一段長約4、500公尺路段，沿線種植阿勃勒，只要進入阿勃勒花期，黃花隨風飄落，就像走在金黃花毯上，時值阿勃勒花期，今嘉義縣長翁章梁與網紅拍攝宣傳影片，邀請大家來嘉義漫遊！

朴子溪自行車道全長25公里，東起蒜頭蔗埕文化園區，西至東石漁人碼頭，行經六腳、朴子、東石三處，整體路段以縣道166為分界，東半段是用台糖廢鐵道改建而成的蒜鰲線，中途會經過六腳鄉蒜頭村，沿路農村田園風光，道路兩旁植栽茂密，並設有涼亭可休息；而西半段是以朴子溪北岸堤防為基軸，主要景觀多為河川生態及漁村風光，中途也有支線通往北邊鰲鼓溼地，一路可暢遊嘉義海岸線的人文景觀和自然生態。

今嘉縣文化觀光局邀單車網紅夏美、Penny與翁章梁一同拍攝宣傳影片，騎在微風吹拂兩側盛開阿勃勒的自行車道，獲夏美、Penny一致好評推薦。翁章梁說，今天合作的單車網紅們不是第一次來嘉義，但都是第一次來到阿勃勒盛開的自行車道，從他們的表情就可以看出充滿驚喜，遊程有漫遊、紓解身心靈的效果，有自行車愛好者的推薦，實在不能錯過。

文觀局推薦，從蒜頭糖廠出發前往自行車道賞阿勃勒，再順遊古早味滿點的偶像劇拍攝景點用九柑仔店、百年碾米廠轉型的「成豐社區講堂」以及國寶典藏的故宮南院，還能一嚐六腳鄉在地古早味蒜頭餅、花生糖，住宿也有棒棒積木飯店以及長榮文苑可挑選，與家人同遊安全又具教育意義。

文觀局長徐佩鈴表示，6月3日是世界自行車日，此次邀約單車網紅宣傳嘉義單車旅遊，邀請大家來嘉騎車體驗小鎮風光，這裡有道地特色銅板美食，用每小時15公里的慢速度，暢遊田野小徑及林蔭大道，一定會讓人感動到來嘉不想回家。