黃美惠（左）女兒早產被判定為腦麻，如今就讀大學幼保系，發展幾乎與一般人無異。（曹婷婷攝）

同名同姓的她們，今年同獲慈萱媽媽表揚！27年前，32歲黃美惠從事水泥工不慎從1樓摔到地下室，脊椎受傷終身須坐輪椅，2年後先生車禍喪命，3名兒女險些一度被送往育幼院，但她咬牙撐過來，如今兒孫承歡膝下；現年53歲黃美惠的女兒早產，一出生就診斷為腦麻，醫生判定無法走路，她苦心陪女兒早療、復健18年，女兒求學一路讀普通班，跌破醫生眼鏡。

2名黃美惠今年分別由台南市腦性麻痺之友協會、台南市脊髓損傷者協會推薦，雙雙獲得台南市政府社會局表揚慈萱媽媽，同名同姓還或同一個獎，讓很多人都直呼好巧。

59歲的黃美惠今天由兒女、媳婦、孫子陪同一起領獎，她說，當初得知要終身坐輪椅，只能勇敢面對，然而老天爺卻接續對她開了玩笑。

因需長期坐輪椅做手工維持家計，導致臀部發生嚴重褥瘡，2年後面臨開刀手術清創，卻在住院期間，先生某天駕車載女兒去醫院探視她的途中出車禍，先生當場往生，2個女兒雖飛出車外但無生命危險。

行動不便的她，頓失依靠還要養3個孩子，所幸兒女都很懂事，加上各界善心幫助，她咬牙撐過這段難熬的日子。長子陳建寧說，當時年僅國二的他為幫忙家計，當過搬運工、水泥工及各種零工，二女兒陳怡臻說，當時才小五，曾不懂事埋怨為什麼自己媽媽跟別人不一樣？但媽媽一路走來的辛苦，守護這個家，她只有滿滿感謝。

而53歲的另一名黃美惠長女早產出生，一出生就被醫生診斷為腦性麻痺，醫生更判定其可能終生都不會走路還有聽障等問題。黃美惠原本在奇美醫院擔任行政職務，為此辭去工作，專心帶女兒，女兒2個月大就開始接受早療，每周一至五不間斷復健，3歲會走路，也沒有其他障礙，一路都讀普通班，讓醫生跌破眼鏡。

她提到，現年23歲的女兒復健持續到18歲沒間斷過，期間還遭遇婆婆中風，她須同時照料一對兒女，載女兒復健、照顧臥床的婆婆，箇中辛苦難以向外人道矣，但她從來不覺苦，「遇到問題就是克服、面對」，她的韌性也激勵女兒，女兒說，「非常謝謝媽媽，才有現在的我」。