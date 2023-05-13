Marz23北高開唱今售票傳捷報。（華納音樂提供）

Marz23即將展開「不遠處 World Tour 2023緊接著於」巡迴演唱會，今（13日）中午率先開賣7月29日高雄Live Warehouse及8月4日台北Zepp New Taipei場次門票，啟售後僅7分鐘就宣告完售，此捷報對Marz23團隊來說彷彿吃下定心丸，而第一時間得知完售消息的 Marz23更開心表示：「23部隊夠兇狠！等不及跟大家見面了！」言語間透露興奮心情。

Marz23坦言其實前一晚還是有點緊張，所以決定睡晚點逃避現實，「但中午一過我直接被大量訊息聲吵醒，看了訊息才知道原來是大家都來恭喜我票賣完了」，當下讓他鬆了一口氣，直讚「23部隊」讓他相當驕傲：「知道秒殺我就放心了，只能說23瘋狗部隊夠狠！已經等不及跟大家見面了。」為了表達台北、高雄場完售感謝，Marz23透露：「2場都安排了超久沒合體的嘉賓，肯定讓各位值回票價！至於TRASH會不會出現，請大家拭目以待吧！」

緊接著下週一，新加坡及香港場也即將開賣，而巡迴首站也將於6月3日率先在新加坡登場，Marz23說：「第一次要見到海外的23部隊，很期待！畢竟這一刻等了5年，精心設計的演出，很期待大家的回饋。」更提到自己近期因為跨界合作及社群的關係，發現自己默默多了不少美國的歌迷，笑說：「滿想去美國看看的，希望也能和各地的樂迷有更多交流及互動。」