苗栗市長邱鎮軍高喊世代交替，讓年輕人接棒進入立法院。（謝明俊攝）

數10名苗栗市代表、里長及社區發展協會理事長，13日上午高喊世代交替，支持苗栗市長邱鎮軍前進立法院。（謝明俊攝）

苗栗縣前縣長徐耀昌13日在苗栗市西山聖帝廟造勢，爭取縣民支持再戰立法院。（徐功凡提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣前縣長徐耀昌13日在苗栗市西山聖帝廟造勢，爭取縣民支持再戰立法院。（徐功凡提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣前縣長徐耀昌13日在苗栗市西山聖帝廟造勢，爭取縣民支持再戰立法院。（徐功凡提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣山線立委初選電話民調，將從14日開始連續3天，登記參加初選的前縣長徐耀昌及苗栗市長邱鎮軍，利用開始民調前的最後一天，不約而同選在苗栗市舉行造勢活動，徐耀昌在西山聖帝廟向里民拉票，邱鎮軍則在全體市代表、里長及社區發展協會數10人的支持下，爭取縣民支持他前進立法院。

國民黨苗栗縣山線立委初選，因有前縣長徐耀昌及現任苗栗市長邱鎮軍登記初選，經過國民黨苗栗縣黨部協調不成，雙方同意以3家民調結果決勝負，徐耀昌選戰以他曾擔任過4屆立法委員及2屆縣長，對於中央、立院人脈熟門熟路，可以為苗栗爭取更多的中央預算。邱鎮軍則高喊世代交替，徐耀昌老縣長為苗栗付出了30年，該是讓老縣長功成身退，安養天年，讓年輕世代來承接苗栗未來的建設與發展。

電話民調將從14日開始連續3天，每天傍晚的5點30分至8點30分間進行，民調對象以市話為主，徐耀昌與邱鎮軍都呼籲全體縣民，在接到民調電話時，能夠耐心聽完問題，再大聲說出支持對象。

電話民調前夕最後一天，徐耀昌與邱鎮軍不約而同地選在苗栗市舉行造勢活動。徐耀昌選在西山聖帝廟號名青年團及里民們到場支持，包括苗栗縣長鍾東錦、縣議員徐功凡、楊明燁、曾美露以及余文忠等多位苗栗中生代政界人物都前往參加。邱鎮軍則獲得全體市代表、里長及社區發展協會理事長等全力支持，一起在苗栗市代會前集結，向縣民展現邱鎮軍府會和諧、政通人和的施政表現。

鍾東錦表示，初選應以不攻擊為原則，候選人只要提出政見牛肉，一定能夠爭取鄉親支持，自己競選縣長期間的青年軍也來到現場，就是要來幫徐前縣長加油打氣。

徐耀昌則表示，明天就要開始展開黨內初選民調，呼籲支持者要嚴守規則，尊重「民意」調查過程與結果，不要攻擊與謾罵，勝出的人要團結黨內力量，不但要為國民黨贏得區域立委選戰、更要為藍軍拿回執政權打造幸福苗栗！

苗栗市代會主席陳仁杰指出，邱鎮軍在市長任內，代表會與市公所合作無間，邱鎮軍兌現對鄉親的承諾，完成苗栗市生命園區及納骨塔工程，貓貍山樂齡親子運動空間跑道改善工程等，全體市代才會站出來支持邱鎮軍進入立法院。

邱鎮軍則喊出，要讓苗栗進步，就要世代交替，這段時間他在苗栗山線各鄉鎮市拜票，感受到鄉親渴望世代交替，他承諾進入立法院，將與鍾東錦縣長全力配合，爭取中央經費來將苗栗建設的更好。