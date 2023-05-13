國民黨最美發言人李明璇日前接受黨中央徵召，將挑戰高市前鎮、小港選區立委，由於該區被外界視為「綠到出汁」的選區，各界都認為她選戰勢必十分艱難。然而李明璇昨（12）日趁著母親節即將到來之際，到前鎮、鳳山附近的市場發康乃馨，民眾反應卻出人意料。

李民璇在臉書發文提到，自己到肉豆公市場發康乃馨，結果不到10分鐘，600支花束就發完了，人潮洶湧甚至淹沒了相機，只可惜没拍到熱鬧的「搶花現場」。她直言，在掃市場前，很多熱心網友跟她說，「明璇啊，這區很綠 妳要小心被白眼什麼的」，但實際上的情形，「大家多慮了，真的！」

李明璇指出，今天遇到的民眾都對她很熱情，因為康乃馨很快就發完了，她後來自己拿著麥克風跟高雄市民打招呼、自我介紹，最後走完市場，還站在市場入口，直接街講起來，沒想到卻有阿伯特地把機車騎過來，就是為了跟她說，「我們家5票都會投給妳」；此外，還有一些阿姨跑來跟她擊掌加油。

李明璇最後強調，「謝謝你們！讓我越來越有信心，倒數246天，我拚翻轉給大家看。」網友看到她的發文後，也紛紛留言表示支持，「加油，翻轉一下，高雄人太累了」、「期待來小港漢民市場」、「妳是最棒的，相信妳一定能將綠地變藍天」、「綠是別人講的，要勤跑基層。不然韓國瑜市長為何會當選！」、「高雄不綠，只是沒人深耕」。