前海軍新江軍艦艦長呂禮詩。（截取自中時新聞網直播畫面）

前陸軍少將、現任桃園市議員于北辰稱，所有海軍入港，沒有人停車，引擎一直在運轉；而共軍經費不足，所以船艦入港會停車，不然怎會需要48小時熱車時間？表示這不是現代化海軍。海軍前艦長呂禮詩驚訝表示，「我們以前進港就把引擎關掉，是錯了嗎？」他質疑于北辰是陸軍官校機械系畢業的，機械系沒有學過蒸汽渦輪？還是都在踢正步？都在刺槍？

日前有港媒提到中國大陸航母啟動需48小時，原因是要把60噸的水加熱成蒸汽方可啟動蒸汽渦輪機，因此遼寧艦、山東艦、福建艦等航母需要2天的準備時間。

前陸軍少將、現任桃園市議員于北辰表示，香港媒體洩漏共軍經費不足，所以船艦入港會停車，不然怎會需要48小時熱車時間？表示這不是現代化海軍。于北辰強調，所有海軍入港，沒有人停車，引擎一直在運轉，只有他們把運轉的蒸汽機停了，因為太貴了。

海軍前艦長呂禮詩12日在《觀點—世界一把抓》網路直播節目中提到，于北辰曾經說1顆飛彈命中率是70％，3顆飛彈命中率是210％，「我在海軍官校教飛彈原理、偵蒐系統，看到這種算法，實在覺得很無言！」

呂禮詩指出，遼寧艦是蒸汽渦輪推進系統，但也不要把核動力講的跟天一樣高，核動力航母和潛艦一樣也是燒開水，只是燒開水的方式不太一樣！

對于北辰的說法，呂禮詩也驚訝表示，「我們以前進港就把引擎關掉，是錯了嗎？」講來講去，好像于北辰是艦長，「我們是打雜的？」于北辰是陸軍官校機械系畢業的，機械系沒有學過蒸汽渦輪？還是都在踢正步？都在刺槍？

呂禮詩披露，台灣基隆級艦、成功級艦是使用「燃氣渦輪」，所以啟動很快、加速也很快，但台灣也有使用「蒸汽渦輪」，例如紀陽級艦。

我國海軍宜陽艦。（資料照片）

呂禮詩表示，基隆港和蘇澳港都有「鍋爐車」，因為紀陽級艦靠港時，蒸汽渦輪要休息，如果像少將市議員說的都不停車，要值「航行更」，4 小時一更，不累死人？且鍋爐不用保養嗎？不用清污垢嗎？當然要清啊！所以直接接岸上鍋爐車，因此紀陽級艦靠岸時，可以熄爐。

至於大陸航母，呂禮詩分析，大陸有兩個基地，分別在青島和三亞。碼頭上有一間小房子，也是在燒開水以提供「岸汽」，讓航母好好地維修鍋爐、蒸汽渦輪，人員好好休息。但真的要燒48小時嗎？那是進乾塢，要卸油、卸水、卸彈，才能進塢，才真正不使用鍋爐，其他時候，可只點一個鍋爐。而遼寧艦有8個爐，點一個爐即可，如果緊急要出港，就用單一爐加熱出港，不是48小時，大家不要以訛傳訛。

呂禮詩也披露，他和于北辰是中正預校同學，但遇到國家大是大非，不得不說實話。