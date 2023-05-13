農委會主委陳吉仲（左二）認為專案進口雞蛋在6月數量到達高峰後會逐漸減少。（孫英哲攝）

雞蛋供應危機趨緩，農委會主委陳吉仲今天到彰化縣視察時被問及雞蛋供應問題，他指目前雞蛋供應每天還是有30萬到50萬顆的缺口，主要還是希望由國內生產，但也會配合專案進口，預計在6月專案進口數量達到最高峰後就會陸續減少，並將以建立6千萬顆雞蛋庫存的機制，來確保國內雞蛋供應無虞。

陳吉仲表示，彰化是國內最重要的雞蛋生產區，全國雞蛋產量中，兩顆雞蛋就有一顆來自彰化，農委會每周三都會公布目前雞蛋的產能，國內的種雞數量不只有以往的30萬隻左右，今年估計有超過33萬隻，蛋中雞雞場現在正積極復養中，提供給所有的蛋雞場，而目前生產中的蛋雞約3100萬隻。

他強調，在疫後的經濟中，要提升所有的畜禽舍設備，來因應禽流感的威脅，天候太冷或太熱都會影響雞蛋產能，因此畜禽舍的改善相當重要；至於國內雞蛋的產能及需求方面，國內一天要有2400萬顆雞蛋，目前供應的的缺口差距約有30萬至50萬顆左右。

為了確保全國消費者雞蛋供應無虞，陳吉仲希望雞蛋的主要供應還是從國內生產，但他同時表示，為快速因應雞蛋供應缺口，會做稍微調整的部分，也就是由專案進口來填補。

他推估專案進口雞蛋將會在下個月（6月）時，數量到達最高峰以後，就會開始逐漸陸續的減少。陳吉仲指出，現在最重要的是要建立雞蛋庫存機制，目前目標是建立6000萬顆的雞蛋庫存，其中3000萬顆是國內生產的雞蛋，其他3000萬顆則是用相關合約的方式來完成，農委會的責任是確保雞蛋供應無虞，並且讓蛋農有一定的合理利潤。