近來名牌包事件成為熱議話題，知名顧問講師Selena（陳珮甄）上節目透露其實曾受邀去過專賣A貨的地方，不僅只能晚上去，地點還相當隱密，就是怕被偷拍，她更耳聞過貴婦圈的八卦，有人每次出門都帶同一個包，竟被旁人酸：「你這個包帶很多次了」，讓名媛成員壓力很大，才會不斷換名牌包。

知名顧問講師Selena近期在《新聞挖挖哇》談對名牌包的了解，她透露自己先前在上海、香港等地做品牌的VIP餐會，因此認識公關公司的人或是貴客，當時她的工作是專業經理人，薪水並不高，很好奇為何常看到賓客每回現身手上都是拿不同的名牌包，接著就有朋友偷偷跟她說：「那很多都不是真的」，還介紹她到神秘的A貨工廠。

【精華版】頂級貴婦買假包！包名都拚錯乾脆全推給代購？

Selena說朋友還不敢白天帶她去，等到晚上才有機會在上海巷子裡的一間店面地下室，一窺賣A貨的地方，一開燈後整面牆的都是貨，而該處賣的包包還不是最頂級的仿包，Selena表示：「為什麼我會知道3A這個名詞？因為朋友說這些行家不會買，如果真正要買到完全像的，你要訂，錢先留下來」，而給的錢大約是真品1/10的價錢，耗時約3到4個月。

Selena回憶，當時朋友補充但真正的貴太太其實不會買到這個等級，因為這些包包平時都是帶出去一、兩次就不帶了，現身時匆匆忙忙不可能有人「驗貨」，因此不會被發現，也沒必要買這麼好，所以不會買到3A等級。Selena也說，真正的貴婦其實零用錢不多，但因為名媛圈會互相比較、諷刺問對方怎麼沒有新包包，才會只好出此下策買仿包，Selena最後更說，「（名牌包）這個是社會地位，所以沒有人會承認這是假的」。