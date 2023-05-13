土耳其自製「可汗」（KAAN）5代隱形戰機

原本安卡拉計畫，要以約1億美元（近31億台幣），打造不久前才亮相的「可汗」（KAAN）5代隱形戰機，起碼這造價是兩年前土耳其航空航天工業（TAI）總裁兼執行長柯提爾（Temel Kotil）宣布的。

不過，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）12日報導，柯提爾最新的說法，卻透露出它的身價可能「比原本預計的多了些」。而由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）打造，但土耳其始終無緣得手的F-35若不包含發動機，目前身價為7500萬美元（約23億台幣）。要是加上發動機，要價則為8500萬美元（約26億台幣）。

當然，由於F-35上市已10年，加上有許多國家採購，價格比「可汗」原本公布的造價還低。而TAI計畫，到2029年時，達到1個月打造兩架「可汗」戰機的目標。

分析指出，未來「可汗」戰機的價格看來將取決於發動機。目前原型機將由已交付TAI的美製F110發動機驅動，但由於土耳其強調國造，因此將尋求打造智慧產權屬於自家的發動機。

土耳其自製「可汗」（KAAN）5代隱形戰機

而原本最可能的，就是由凱爾集團（Kale Group）和英國著名發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）聯手，為「可汗」研製發動機。事實上，一開始勞斯萊斯就已參與，但近年來因為智慧財產權問題，而始終無法和土耳其製造商達成協議。

第一架「可汗」原型機和F-16「戰隼」（Fighting Falcon）、F-14「雄貓」（Tomcat）及F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）一樣，採用的是馳名的奇異（GE）公司F110發動機。然而，它仍無法滿足土耳其國防工業的需求。