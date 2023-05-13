越南及新住民范玉映（右）教大家如何利用紙片捲出各式立體圖案。（移民署台南市第一服務站提供／程炳璋台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市第一服務站邀請15位外籍女性新住民手作母親節立體捲紙卡片，寄回國傳達「愛與思念」，15外籍女不僅為人女兒，也是到台灣嫁人生子的媽媽，感受台灣母親節的溫馨氣氛，認同台灣人說的「養兒方知父母恩」。

移民署台南市第1服務站在母親節前夕舉辦手作卡片活動，來印尼、越南、菲律賓與泰國4個國家共15位新住民朋友參加，其中越南媳婦范玉映以在台灣學成的越南傳統技藝立體捲紙，轉授大家製作母親節立體卡片。

「沒想到第一次自製母親節卡片是在臺灣！」現場新住民雖來自不同國家，同樣嫁到台灣相夫教子，為人女也為人母，對母親與故鄉思念之情相同，大家相聚分享家鄉趣事。

泰國籍新住民莉莉表示，泰國母親節是8月12日，與台灣5月第2個星期日習俗不同，近年因新冠肺炎疫情不無法經常返回國，加上在臺灣要養育孩子，深刻體會母親辛苦，希望透過親手製作的捲紙卡片，給家鄉母親驚喜。

范玉映解釋自學越南捲紙技藝的動機，不僅學到生活藝術 也是思念家鄉的方式，現場新住民在她帶領下製作每張獨一無二的卡片，寫下對母親思念與祝福，最後一起投入郵筒中，希望家鄉媽媽收到「愛與思念」的心意。

臺南市第1服務站主任林志鴻表示，在台灣母親節溫馨時刻，新住民們藉由手作捲紙卡片活動，除了傳達思念，更讓這些外籍媳婦的家鄉母親，都知道自己女兒在台灣過得幸福。