平常就應該要好好孝順媽媽，但在這個特別的節日裡，將感謝化為最實際的行動，媽媽會更開心。Apple 依據不同性格的媽媽，推出2023年母親節送禮指南，希望透過3C科技產品讓媽媽的生活更便利、通滿樂趣。

工作狂媽媽的禮物 MacBook Air

MacBook Air 能夠有效率地處理專業工作，也是視訊會議的最佳幫手。最新款 MacBook Air 以 Apple 的 M2 晶片為核心全面重新設計，具備更高效能、全新超薄設計、更大的 13.6 吋 Liquid Retina 顯示器、1080p FaceTime HD 相機、四揚聲器音響系統、長達 18 小時的電池續航力，以及 MagSafe 充電功能。MacBook Air 還提供四款亮麗外型：午夜色、星光色、銀色和太空灰色。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 提供午夜色、藍色、星光色、紫色、(PRODUCT)RED 和黃色，售價分別為2萬7900元 起和3萬1900元 起。（Apple提供）

全職媽媽的禮物— iPhone 14與 iPhone 14 Plus

長時間陪伴孩⼦⼀同成長的全職媽媽，iPhone 是最佳送禮首選。一台具備超⾼畫質相機功能，並擁有持久電池續航力的手機，能夠隨時輕鬆捕捉孩⼦們的⽣活瞬間，並能同時處理繁忙的行程，加上超瓷晶盾的材質以及防潑抗水，大大提升耐用性，比其他款智慧型手機更堅固，不必擔心日常生活中磨損，近期推出春季新色—黃色。

iPad Air 因其輕薄設計受到喜愛，顏色有：太空灰色、星光色、粉紅色、紫色，以及絢麗的藍色，1萬9900元起。（Apple提供）

創作型媽媽的禮物－iPad (第 10 代) 與 iPad Air

iPad 和 iPad Air 適合充滿創造力的媽媽，不管是畫畫還是書法都可以，也能提升工作效率及生產力，並隨時隨地與親友保持聯繫。

Apple Watch SE 提供全天活動記錄追蹤、體能訓練追蹤、高低心率通知、SOS 緊急服務、跌倒偵測和車禍偵測，7900元起。（Apple提供）

運動型媽媽的禮物－Apple Watch Series 8 與 Apple Watch SE

對於希望和親友保持聯繫、注重健康和安全、有運動習慣的媽媽，Apple Watch 是最理想的禮物，也是關注⾝⼼靈健康與平衡的得力助手。Apple Watch SE 以更實惠的價格提供 Apple Watch 的所有基本功能，Apple Watch Series 8 可以藉由手腕溫度感測進行排卵回溯估算，協助安排家庭計畫。

HomePod 提供白色和午夜色，9300元，運用先進的運算音訊提供突破性的音效。（Apple提供）

退休媽媽的禮物— HomePod 與 HomePod mini

開始享受慢活的時光的退休媽媽，最適合一台具有音樂播放功能及智慧家庭生活的HomePod，除了透過它來聆聽喜愛的音樂及Podcast節目，還能提供管理日常任務和控制智慧家居的便捷方式，讓退休媽媽簡單使用不費力。HomePod使用者可以用 Siri 設定智能家居自動化功能，例如在家中偵測到煙霧或一氧化碳警報時發出通知、查詢房間的溫度和濕度，以及使用對講機向整個房子發送通知

Apple TV 4K 能將影片和音訊功能以及Apple 服務帶到家中最大的螢幕上，4490 元起。（Apple提供）

所有媽媽都適用- Apply TV 4K

不論媽媽扮演著哪種角色，在母親節時，陪媽媽一起追部好劇吧！用 Apple TV 4K 讓電影之夜體驗更升級，不僅是送給媽媽的一份優質禮物，也能讓全家受益。