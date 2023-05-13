陳美鳳在母親節前夕感恩人生中重要的貴人。（LiTV、Mirror皇宣緣提供）

「最美歐巴桑」陳美鳳日前出席代言的珠寶品牌記者會，母親節將至，聊到自己演過眾多媽媽角色中，她記憶最深的35歲時演出台視《英雄世家》秋霞一角，「林瑞陽、翁家明都演我兒子，這是我第一次演媽媽。」

接著演出民視《長男的媳婦》的素華，更是紅到衝破天花板，只要出外景，都會受到街坊鄉親的熱烈簇擁，甚至放鞭炮歡迎，「我不騙你，那個媽媽看到我就邊摸邊捏我的手，對我說『妳來做我的媳婦啦。』」

在母親節這個感恩的節日，陳美鳳特別感謝生命中所有重要的貴人，她說兒時因養父母離婚，跟著養父生活，每天晚上都因為思念養母躲在棉被偷哭，養父朋友的女兒給她暖暖的關懷，「她給我一個很完整的家，不嫌棄（身份）包容我。」

進入演藝圈後，陳美鳳受到影壇重量級巨擘提攜，一位是導演徐進良先生，另一位是電視台資深總經理陳剛信。陳美鳳被導演徐進良稱讚台語發聲優美，繼而邀約演戲「有戲演，演什麼都沒關係，我就答應他，他一次就跟我簽了2部戲，第一部就是《英雄世家》。」陳美鳳因這部戲開啟慈母形象，「有別於秀場的我，所以我很謝謝他。」

當觀眾都已經習慣看陳美鳳演媽媽，陳剛信卻邀她演《長男的媳婦》中媳婦角色，「那時我有點害羞，想說演媽媽後還要演媳婦，不曉得大家接不接受。」且劇中是與比自己年輕的倪齊民組CP，「編劇與團隊太重要了，個人造型跟對戲的詮釋也很重要，讓大家接受除了媽媽之外的陳美鳳，非常快的時間內，《長男的媳婦》很受歡迎。」

而陳美鳳也因這部戲連帶讓她接下已製播23年餘，近4800集的節目《美鳳有約》，「我還記得第一天錄影，陳剛信就坐在旁邊，親力親為盯棚，我很謝謝陳剛信先生。」至於戀愛進度，陳美鳳爽快答「沒有」，她說雖然有碰到幾位不錯的大哥，彼此像朋友般來往，相處開心，漸漸會相約固定時間通話或吃飯，但這些要求對工作滿檔，與好人緣的她頗困擾，「跟好朋友、家人在一起很棒了。」