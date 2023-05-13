苗栗縣三義鄉遍植油桐及相思樹，兩種樹花同時開放。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉遍植油桐及相思樹，5月相思樹花開放非常茂密。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉火炎山脈遍植油桐及相思樹，林務局將帶領遊客進入火炎山自然保護區一覽。（林務局新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

5月三義火炎山相思花開 林務局辦相思樹下憶鄉思活動。（林務局新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣舊時因經濟生產所需，在山區遍植油桐及相思樹，才有現今的桐花盛開吸引許多遊客前來賞桐花，伴隨桐花盛開時，黃色相思樹花也值盛開，相思樹花雖不如桐花顯眼，但滿樹黃顏仍有另一番景緻，林務局火炎山生態教育館推出「相思樹下憶鄉思」活動，帶領大家一觀相思樹花的美。

苗栗縣舊時山區或丘陵地遍植油桐及相思樹，都具有經濟目的，油桐因可生產油桐子，可資煉製油，相思樹則由質地非常堅硬，可用來燒製木炭、製作農具及鐵軌枕木等用途。

林務局指出，火炎山地質脆弱，常因環境營力風化侵蝕，使本區植物多為適應崩塌地的向陽先驅樹種，如台灣二葉松、相思樹等，其中相思樹因抗旱耐風及水土保持的效果，成為火炎山保安林中不可或缺的造林樹種。而相思樹木炭產業在苗栗尤為盛行，漫步火炎山周邊古道仍能發現殘留的炭窯遺跡。

每年4月下旬正是桐花盛時節，伴隨桐花盛開，黃色的相思樹花也悄悄地在枝頭上怒放，相思樹花的花期略長，盛開時滿樹黃花，也非常壯觀。

林務局新竹林管處火炎山生態教育館，將在28日舉辦「相思樹下憶鄉思」主題活動，要讓遊客注意到每年一到春風吹起的時節，火炎山中的林木開始綻放出多樣的色彩，讓大家透過課程觀察相思樹的內裡外在，並親手製作創意相思樹杯墊，認識相思樹產業的變遷。