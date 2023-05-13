林心如（左）在《光露營就很忙了》合體「前夫」鄭元暢，一起到高山森林露營。（TVBS提供）

郭雪芙（左起）、江宜蓉、林心如、劉品言、鄭元暢、李李仁到高山森林露營。（TVBS提供）

鄭元暢（右起）開心與好友林心如、劉品言野外露營。（TVBS提供）

TVBS《光露營就很忙了》本周總製作人林心如合體《華燈初上》前夫鄭元暢、劉品言合體「彪哥」李李仁，以及光小姐郭雪芙、江宜蓉到高山森林露營。林心如透露：「在杉林裡感覺比較冷，相較上一次更原始一點，也再解鎖人生另一個第一次，但李仁哥的狗狗豆豆對空地吠，怕牠晚上亂叫，有點害怕。」

這次露營李李仁第一位到營地，開始搭起帳篷，接著劉品言抵達，才剛下車，李李仁即以彪哥口吻，邪惡地對她說：「李淑華好久不見，我需要幫忙，不然我要玩冰塊喔。」讓劉品言立刻想躲回車上，「怎麼出現彪哥的聲音啦。」

劉品言透露：「自己雖然第二個抵達，但李仁哥的個性很隨興，什麼話題都可以聊，並不覺得尷尬，且這次露營有李仁哥，應該可以幫忙很多事。」

當林心如、劉品言、郭雪芙、江宜蓉、李李仁吃著午餐，鄭元暢突然拉著行李抵達現場，嚇壞眾人，鄭元暢說：「一結束工作趕過來露營，要給你們驚喜。」鄭元暢分享行李裡全裝滿酒，讓劉品言笑回：「我也是，我帶了6支。」李李仁一旁回應我們改「光喝酒就很忙了」。

鄭元暢還現場當起稱職的酒促，當李李仁生火時，不忘拿酒杯給他喝一口；與林心如、劉品言煮飯時，直接讓晚餐變成「不專業廚房」，為大家帶來許多笑料。

鄭元暢透露已20年沒有升過營火、搭過帳篷，距離上一次睡帳篷已是高中的事，這回和李李仁一起睡帳篷，鄭元暢笑說：「一點都不覺得有壓力，雖然平常會認床，但喝了酒到哪都能睡。」