慣竊47歲李姓女子今（13）日上午在新北市板橋區文化路某超商前，見79歲藍姓老翁年邁可欺，動手翻動老翁背包、皮夾及褲子口袋，意圖搜刮老翁財物，老翁著急大喊「搶劫」！李女才急忙交還財物，騎腳踏車逃離現場，但仍得手160元，轄區海山警分局獲報，1小時內即逮捕李女。

李女隨後到其他間超商用贓款買了1包95元的香菸，至附近公園解菸癮。海山分局獲報後調閱監視器追查，不到1小時就在公園內逮捕李女，起獲剩餘贓款65元，以搶奪罪嫌將李女帶回偵辦。

據了解，今天上午9時許藍姓老翁在超商外，不慎灑落褲子口袋裡的銅板，李女見狀，假好心幫老翁撿零錢，隨後竟開始翻找老翁身上財物，發現老翁隨身攜帶1萬多元現金，便起意據為己有，老翁察覺有異，與李女拉扯並大喊「搶劫」！超商店員聞聲跑出查看，李女見事跡敗露，急忙交還1萬多元現金，僅留160元在身上，騎乘腳踏車逃離現場。

海山分局獲報後調閱監視器，發現嫌犯是轄內居無定所的慣竊李女，隨即至李女經常逗留的地點查找，果然在溪頭公園內找到李女，李女坦承犯案，警方遂依搶奪罪嫌將李女帶回偵辦。