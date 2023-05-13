頭份市中山市場被判定為危樓，卻因遭市代會抵制遲遲無法動工改建。（翻攝自羅雪珠臉書／謝明俊苗栗傳真）

頭份市中山市場被判定為危樓，卻因遭市代周訓宇反對遲遲無法動工改建。（翻攝自頭份市代會直播網站／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠無奈向市民道歉，將持續與市代會溝通爭取通過預算。（謝明俊攝）

多數頭份市民引頸企盼的中山市場改建案，經頭份市公所提案送請市代會審核中繼市場設置墊付3557萬元，結果遭市代周訓宇提案刪除、最後由主席溫宜靜裁示擱置，老舊中山市場改建案繼續延宕下去，頭份市長羅雪珠無奈向市民宣告將繼續努力溝通爭取中山市場改建及臨時市場遷移至公11。

被鑑定為危樓的頭份市中山市場改建案，經頭份市公所多方評核後，選定尚順廣場旁的公11夜市為臨時市場，但有部分市民代表及攤商，堅持要求市公所以舊市場北側中山路設置臨時市場，市公所及縣府曾實地現勘認為在中山路北側設置臨時攤位，不僅違反法規，無法建置環保及衛生設施，魚肉攤商營業所排出的血水將無法處理，任意洩流，嚴重影響當地環境安全。

同時，中山路北側原有店家也反對臨時攤位設在此處，但部份民代仍堅持已見，許多市場及同意遷至公11的攤商則支持市公所必須強勢處理，否則中山市場改建案將因攤商臨時市場無法遷移，遙遙無期。

頭份市代會11日召開第3屆第1次定期會，頭份市公所將中山市場拆建中繼市場設置經費墊代3557萬元案，送請市代會審查，結果市代周訓宇提案刪除，副主席張家榮提案退回保留，經過市代會主席溫宜靜裁示全案擱置，使得臨時市場遷移公11一案繼續延宕，中山市場改場遙遙無期。

頭份市長羅雪珠事後沈重指出，很多鄉親期待的中山市場重建案，因為必須先整理出施工環境，必須遷移攤商至公11用地，工程才能順利推動，即使團隊不斷溝通，許多攤商也希望加速進行，並希望公所強勢，但仍有部分意見反對，這一來一往的消耗，拖累城市的進步事大。

羅雪珠解釋，部分代表們提的原地延伸設置方案，為了配合重建市場的工區需求，經過公所計算，整個中山路延伸至義民廟都可能要畫入臨時市場，這樣的影響太過巨大，也有許多鄉親嚴正反對。她對這個結果很遺憾，但她與公所團隊不會氣餒，將繼續溝通。