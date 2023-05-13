南投縣議員簡千翔12日在議會指出，青宅換算每戶1坪售價14萬元左右，建設處「能否承諾不漲價？」。（本報資料照／潘虹恩南投傳真）

南投縣議員簡千翔、林儒暘與林憶如等12日於縣議會中針對南投市青年住宅標售提出質詢，要求縣府承諾青宅每坪14萬元不漲價，否則建議「以租代買」，嘉惠更多年輕人；南投縣政府13日表示，未來必會以遠低於行情的優惠價格讓南投青年有機會住進青宅，其它建議會納入後續檢討。

簡千翔12日在議會指出，青宅換算每戶1坪售價14萬元左右，建設處「能否承諾不漲價？」若無法承諾導致青宅戶數少、售價漲，已違背青宅基本原則，批「根本就像小建商」，建議「以租代買」嘉惠更多年輕人；林儒暘也質疑，青宅將完工，建造成本早已估算好了，「為何還有漲價的可能性？」

南投縣政府建設處長張洲滄12日回應，抽中青宅民眾可依需求進行客變，加上原物料上漲，售價可能與當初估價有些微差異；南投縣政府13日指出， 因青年住宅第1、2期係以縣府自有土地開發，搭配工程發包時當期營建物價基準的建造成本，後續將委託專業估價師調查基地周邊房屋的市場行情，以綜合評估目前合理的銷售市價。

南投縣政府承諾，未來必會在售價上做整體考量，務必以遠低於市場行情的優惠價格，讓更多設籍本縣的年輕人有機會住進青年住宅，達成吸引青年回流返鄉服務及創造青年安居樂業的青年住宅終極目標；有關「以租代買」、建商合作開發、放寬容積率方式等優質建議，縣府會一併納入後續「青年住宅政策可行性評估計畫」中通盤檢討，期盼健全多元化青年住宅政策。

南投縣政府表示，青宅地點皆以鄰近都市計畫精華區及文教區，更以青年成家居住生活的機能性與便利性為架構，同時考量青年撫育下一代就學的便利性；目前執行中青宅第1期工程進度已達80％以上，預計今年下半年可以順利完工辦理銷售，第2期工程目前正趕辦細部設計與編列預算，預計今年9月可完成工程發包施工。

另，許淑華也提出青年住宅第2區計畫，初步規畫為竹山鎮大智路青年住宅及草屯鎮手工藝園區青年住宅兩區，以期擴大青年住宅政策的影響效益。