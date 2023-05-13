台南3歲女童8日與媽媽走斑馬線過馬路，不幸遭撞身亡，台南市政府交通局即刻盤點舊城區行人通行需求路口，針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈等15處路口，6月底前陸續完成設置「行人專用時相」，有6處1周內即可施工完成，其中永福路與民權路口、永福路與友愛街口2處12日也已率先啟用。

南市府交通局表示，這次鎖定舊城區成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路（南門路）以西的範圍作為優先示範區，該區域內因有多所學校、古蹟、廟宇及商圈等，周邊路口都具備一定行人量，經盤點後，優先選定15處鄰近路口加以設置，後續也將觀察實施成效，並持續擴大盤點區域及設置路口。

其中，6處路口僅需增繪對角行人穿越道標線及調整號誌時制設定，12日優先於永福路與民權路口、永福路與友愛街口2處路口設置完成並啟用，其餘忠義路與友愛街口、忠義路與民權路口、成功路與赤崁街口、永福路與中正路口等4處路口，預計下周陸續設置完成並啟用。

另外，公園路與慈音街口、忠義路與民生路口、忠義路與成功路口、永福路與民生路口、國華街與民權路口、國華街與民生路口、國華街與中正路口、國華街與友愛街口、新美街與民權路口等9處路口，因尚需額外補足相關交通設施，預計6月底前陸續設置完成。

交通局長王銘德指出，行人專用時相是透過號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，開始啟用行人專用時相的路口，初期先設定每日上午5點30分到晚上24點運作專用時相，實施行人專用時相期間相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生壅塞及增加車輛通過路口的時間。

交通局交控中心指出，屆時將配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，於不減損行人安全的前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段，提醒用路人經過這些設有對角行人穿越道標線的路口，應注意號誌變化並遵循車輛與行人號誌行進。