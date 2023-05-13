遊客湧入彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區賞花。（陳姓遊客提供／孫英哲彰化傳真）

不少遊客闖進金針花田裡拍照。（陳姓遊客提供／孫英哲彰化傳真）

人比花多？彰化縣花壇鄉虎山巖金針花進入盛開期，在微涼舒服的天氣下，今天湧入暴滿遊客，停車場一大早就停滿車輛，遊客說「明天就是母親節，趕緊帶著媽媽來賞花！」滿滿遊客也引發不少亂象，不少人突破圍線，闖入花叢中拍照，只顧擺姿勢拍美照，忘了腳下正踩著盛開的金針花，讓人看了直搖頭。

彰化花壇虎山巖比花東金針花季早，不用到花東，現在來花壇虎山巖就可欣賞爆滿的金黃色金針花。金針花有母親花之稱，現在虎山巖金針花正值盛開期，映入眼簾的是滿版的金黃色花毯，小而美的絢麗花海景象，被網友譽為「5月最佳賞花點」。

今早7點不到，就有許多遊客湧入虎山巖，停車場也隨即被停得滿滿的，人潮就是錢潮，除了園區旁原本就有規畫的農特產品推位，虎山巖周遭也湧入許多攤販，希望能發發時間限定的觀光財。

為了讓遊客有最佳的賞花體驗，園區循著山勢規畫賞花路徑，而因遊客實在太多，遠看金針花園區，除了滿滿的金針花，還有密密麻麻的遊客，窄窄的賞花路徑擠了滿滿的人，且在大家都一邊走一邊拍照下，走走停停，要好好拍張照得有十足耐心。

陳姓遊客說，樹大必有枯枝，滿滿的遊客中，有不少為了拍照竟闖入圍線，踩踏金針花，有些地方都被踩到光禿禿一片，實在很誇張，他和幾名熱心的遊客在現場不斷勸導，拜託大家腳下留情，不要進入圍線的範圍內，「愛它就不要踩踏它」。