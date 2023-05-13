▲基隆市長謝國樑參與家扶基金會主辦的愛心園遊會，感謝家扶中心長期的服務，也祝福大家母親節快樂。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲台灣民眾黨基隆市黨部也有擺攤，現場人潮絡繹不絕。（徐佑昇攝）

▲民眾黨前秘書長謝立功（中）表示，感謝家扶中心促進「善」的循環，讓他看到基隆進步的無限可能。（徐佑昇攝）

基隆家扶中心2023年關懷兒童愛心園遊會，13日上午在基隆港的國門廣場熱鬧登場，現場多達60組攤位，吸引許多民眾帶小朋友參加，並透過表演呼籲各界響應及關注兒少保護。市長謝國樑致詞時，請大家持續支持家扶中心公益活動，重視兒少議題，並預祝大家母親節快樂。

謝國樑表示，很開心能夠參加愛心園遊會，家扶中心長期致力公益，他也很支持。而適逢母親節，他也藉此機會祝福大家母親節快樂，和家人愉快團聚，也呼籲大家繼續支持家扶中心。

今年的愛心園遊會，除有活力四射的兒少表演外，並廣邀家庭兒少服務團體和社區民眾參與，透過招待券讓兒少服務能適度休閒放鬆，更邀請公部門及民間團體宣導相關業務，號召在地商店擺攤及贊助服務家庭攤位，提醒大家重視兒少議題，並與家扶中心伸出援手，讓兒少感受無比溫暖。

而民眾黨基隆市黨部也有和在地青年服務團體「青鳶雨都」合作擺攤，現場提供爆米花、小遊戲還有飲料等與民眾同樂，相當受到家長和小朋友的歡迎。一同參與的民眾黨前秘書長謝立功表示，基隆家扶中心舉辦的愛心園遊會有吃、有玩，非常多元。謝強調，家扶中心服務對象，不限居住在基隆市，也包括新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、萬里、金山、汐止等區。他認識幾位曾受過家扶中心幫助的朋友，長大後也願意回饋更多人，俗話說「吃人一口，還人一斗」，這是一種善的循環，也感謝家扶中心，讓他看到基隆進步的無限可能。

基隆家扶中心表示，基隆家扶扶助在地弱勢與兒少56年，現幫助經濟弱勢家庭1300戶家庭，2300位兒少，愛心園遊會是兒少每年最期待活動，社團與企業透過敲響愛心鑼，集眾人之力匯集愛與歡樂，幫助兒少平安長大。