桃園某醫院爆出有護理師疑似虐嬰，影片在網路上瘋傳引爆怒火，未料該院發聲明卻引用該名護理師「拍床鋪」的說法惹議。針對此事，媒體人張禹宣痛斥衛福部在10日當天召開臨時記者會，卻是為BNT郵件門砲打郭台銘。張諷刺稱，比起發生重大醫療疏失，衛福部更在乎為政治服膺。

張禹宣今(13)日在臉書指出，涉嫌虐嬰的醫院在事件爆發後發布聲明，引用該名護理師拍床鋪的說法，且僅將該名護理師「調離現職」，護理長降為非主管職。張禹宣也提到衛福部次長周志浩等人在10日召開臨時記者會，但內容卻與此事無關，而是忙著為BNT郵件門砲打郭台銘。張禹宣痛斥，比起自己人發生重大醫療疏失，更在乎為政治服膺，替大小姐擦脂抹粉。

張禹宣說更諷刺的是，虐嬰事件發生在2022年9月，當時正在參選桃園市長的鄭運鵬，曾在當年9月9日主張將該院升格為醫學中心，作為個人承諾的政見，甚至大談育兒議題。

這起事件在近日引發諸多討論，桃園市衛生局11日赴該院查核，依護理人員法第35條規定，針對該護理人員予以停業1個月處分；另醫院因未善盡督導之責，依醫療法第57條第1項及同法第103條第1項規定，裁處新台幣25萬元罰鍰。