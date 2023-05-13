PLG新北國王球星戴維斯派出所外與前妻爭吵遭送辦。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

台灣籃壇第一位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）2021年結婚，據傳他婚後玩心仍重才，婚姻僅維持1年就宣告破局，12日晚間傳出他與前妻在中壢警分局青埔派出所前發生爭吵拉扯，員警聽到聲響查看，發現前妻持有家暴保護令，戴維斯才被依現行犯逮捕，全案移送桃園地檢署偵辦。

戴維斯目前效力於PLG新北國王，與前妻育有一女，兩人在法院協調下，在幾個月前簽下離婚協議。據了解，昨天他們並非因案件而到派出所，而是戴維斯前妻持有家暴保護令，兩人相約在派出所前談事情，未料一言不合發生激烈口角衝突，甚至發生肢體拉扯。警方則說，當下是聽到有吵架聲才出外查看，並不了解兩人吵架內容，因女子主動提出有保護令，才會依法將戴維斯以現行犯逮捕。

戴維斯所屬的PLG球隊新北國王球團稍早也回應，對於球員在場外惹出風波，整件事都還在了解釐清當中。

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