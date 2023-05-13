受少子化影響，花蓮縣政府今年重啟小校裁併，對縣內25所學校、學生人數在30人以下的國中、國小，進行合併或停辦的評估。教育處強調，牽扯層面廣，不會貿然裁併，已請25校與社區討論，這個月底前回報，再做後續評估；縣議員笛布斯．顗顂鼓勵偏鄉學校結合地方創生，兼顧社區永續發展。

花蓮縣有101所國小、24所國中共125所國中小，依縣府統計，這個學年全校50人以下有52所，包括國小48所、國中4所，低於30人的有25所，達5分之1，甚至有2所國小學生不足10人。

花蓮縣訂有小型學校合併或停辦實施辦法，國中、小學生人數在50人以下要辦理合併或停辦評估，原住民重點學校則依原住民族教育法相關規定辦理，該法第10條規定「國民教育階段之原住民重點學校，於徵得設籍於該學區成年原住民二分之一以上書面同意，始得合併或停辦」。

因為整併校難達共識，推動不易，自從2013、2014年陸續裁併學生人數僅剩約20人上下的鳳信、大富兩所國小後，花蓮已有近10年未再推動。

花蓮縣傳出縣府將在今年重啟小校裁併，教育處代理處長翁書敏證實，少子化問題嚴重，加上有其他縣市推動小校整併，因此在今年2月7日開過諮詢會議，邀集校長協會、家長協會、教師會、專家學者共同討論，但強調只是聽取各界意見。

翁書敏說，目前先請25所30人以下的學校寫小型學校整合發展計畫，與社區討論，這個月底前回報。她說，待收到學校回報後，若有共識才可能再做進一步討論，若是沒有想法或者有很大反彈，絕對不會冒然推動。

縣議員笛布斯．顗顂指出，想要翻轉票相小校，必須利用學校教師的人力資源，結合地方創生，開發在地產業特色課程，與社區緊密相連，活化校舍，甚至成為地方產業振興的訓練中心。