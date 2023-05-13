去年2月美方宣布出售印尼36架F-15戰機許可，而同一天印尼與法國簽署合約購買42架法製飆風戰機。飆風現儼然法國軍售搖錢樹，當前是美製F-35以外賣最好的西方戰機。

「華爾街日報」報導，問世逾20年的法國達梭（Dassault）公司飆風戰機（Rafale）是一款大酬載量的多用途戰機，拜歐亞各國紛紛提升軍事開支和俄國遭制裁影響武器輸出之賜，銷售出現回春。

過去兩年飆風戰機是除美國洛馬公司F-35匿蹤戰機以外，銷售最佳的西方戰機。諮詢研究機構Agency Partners LLP的航太與國防分析師杜沙（Sash Tusa）說，飆風戰機此前多年除法國本身外罕有海外訂單，如今媳婦熬成婆，成為F-35以外出口最成功機型。

飆風戰機的銷量如今已超越歐洲多國合力研發的颱風（Typhoon）和瑞典紳寶（Saab）公司的獅鷲（Gripen）戰機，連以往市場熱賣的美製F-16、F-15及F/A-18等，銷售業績都不如飆風。

俄烏戰爭是飆風戰機熱賣的契機之一。戰爭爆發後歐洲各國大手筆提升國防預算，購買俄製米格（MiG）與蘇愷（Sukhoi）戰機也因俄國遭西方制裁及俄軍自身都亟需而變難。

達梭公司去年訂單靠阿拉伯聯合大公國與印尼兩個大戶創新高，還說目前正與包含印度、哥倫比亞等國洽談盼賣出更多飆風戰機。

飆風戰機的設計是既能空戰纏鬥也能從事轟炸任務，機型有陸基和艦載兩種，能掛載重量是機身1.5倍的燃油與武器。詹氏（Janes）國防情報公司航空專家詹寧斯（Gareth Jennings）指出，飆風雖非F-35這類具匿蹤和先進戰場態勢感知的五代戰機，戰力依然可觀。

達梭歷年已交付和手頭尚待完成訂單的飆風戰機達453架，當中約1/3都是在過去兩年。453架裡約60%是外銷，外銷比例在西方戰機中名列前茅。

反觀洛馬已交付920架F-35戰機，目前手頭訂單另有444架，但已交付和尚待完成訂單的客戶大多為美軍自身。分析師們表示相較法國，美國在高端武器外銷對象上考量較多，部分是出於怕高端科技流入競爭對手。

阿拉伯聯合大公國原本擬採購多達50架F-35戰機，但2021年抽身退出，稱美軍為防戰機科技流入中國所設的安全保障條款太繁瑣惱人，與此同時阿聯則向法國訂購80架飆風戰機，並由法國總統馬克宏出訪中東抵訪阿聯時宣布。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，截至2022年的5年裡，法國在全球軍火出口份額的占比增至11%，較前一段截至2017年的5年期間7.1%占比高出一截，成為僅次美、俄的全球第3大軍火出口國。

斯德哥爾摩國際和平研究所與其他分析圈人士指出，他們預期法國裝備將成俄國武器輸出因俄烏戰爭下滑的最大受益者之一。連俄國長年盟友的塞爾維亞，今年2月都說正與法國洽談購買飆風戰機，因為俄國遭制裁，連累他們難以取得維修現有俄製戰機的零附件維繫機隊。（譯者：陳亦偉）