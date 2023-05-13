知名直播主連千毅，與妻子「真人娜美」老婆石帕玉育有2子，雖然去年夫妻倆因為一雙黑絲襪險些鬧離婚，幸好最後和好如初。稍早連千毅公布喜訊，表示將跟結婚多年的妻子補辦婚禮，讓眾人紛紛獻上祝福。

連千毅曬出與妻子石帕玉的合照，只見兩人對著鏡頭露出一抹微笑，內心的喜悅全都寫在臉上，接著公布將舉辦婚禮的喜訊，預計從母親節開始將規劃所有細節，他表示前幾年因為忙於事業，才將終生大事擱著，允諾會將婚宴收到的紅包錢全數捐出做公益，接著公開致意：「今天是母親節！帶媽媽跟娜美來用餐，感謝她們照顧孩子跟家庭的辛勞」，寵妻的甜蜜行徑羨煞旁人。

網友得知連千毅即將兌現去年的生日願望，紛紛留言獻上祝福：「恭喜，再生個像老婆那樣美的女娃」、「恭喜，小孩子順便可以當花童」、「祝你跟你老婆幸福滿滿」、「俊男美女的組合，祝百年好合」，而連千毅也一一回覆向所有網友致謝，不難看出內心相當喜悅。

連千毅去年險些因為一雙黑絲襪鬧離婚，還遭愛妻石帕玉怒控是自導自演的心理變態；對此，他開直播強調不會離婚，更大讚對方是「遇過最好的女孩子」，未料石帕玉不買單，還揚言要他一個月內簽好離婚協議書，否則就法院見，當時他趕緊曬出緊摟娜美的合照，並發文致歉：「夫妻難免小爭執，做個男人要大氣，讓老婆就好！我不是怕老婆，而是尊重老婆」，好在最後兩人和好如初。