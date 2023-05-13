日前台南發生母女過馬路的車禍命案事件，對此，高雄市藍綠議員與地方人士都希望要立即改善道路交通狀況，並提升用路人的安全意識，改善十字路口的危險區域。

要參選高雄市左楠區立委的國民黨市議員陳玫娟認為，政府要提高酒駕及道路肇事的刑事責任，並主動針對交通危險區域做道路改善。

同為參選左楠區立委的前陸委會副主委張顯耀說，警政署才從5月1日起實施全國同步「路口不停讓、行人大執法」的措施，卻還是發生行人遭駕駛開車撞擊造成傷亡的情況，歸究其原因還是「路口行車不禮讓行人所致」，打臉警政署剛推動的政策。

張顯耀認為，台灣正在邁向超高齡化社會，長者過馬路速度緩慢，駕駛人的駕駛習慣與態度，在道路上對行人的安全更為重要。國民黨高雄市議員方信淵也說，大岡山地區有許多超過50公尺的大路口，此令老人家要過馬路備感壓力，希望視相關路幅調整過馬路的秒數。

民進黨高雄市議員黃秋媖也指出，大岡山區危險路口十餘處，包括岡山「七虎口」台一省道與成功路口、岡燕路與聖森路口、嘉新東路及成功路口等，她曾多次邀集各權責單位辦理多場會勘，協助用地取得以便改善工程施工。且岡山有許多螺絲工廠，大型車頻繁行駛在社區間也是交通安全一大隱憂，她曾在議會建議超前部署「運輸專用道」，以達運輸效率並降低車禍發生。

為守護行人，由民間發起的「10分鐘行人安全大富翁」活動將於5月14日上午在高雄市河東路與國民街口舉行，歡迎民眾不分黨派，到場參加活動，此也象徵對3歲女童的送別與爭取行人的路權。