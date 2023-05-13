高雄399月票上月27日開賣至5月11日，共售出2萬9900張，比以往推出1250月票超出近3倍。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄399月票優惠價格，吸引不少偏鄉、學生、通勤族購買。據高雄市交通局統計，月票開賣首日為7366張，截至5月11日為2萬9900張，比以往1250月平均使用1萬人次來看，成長幅度約3倍。交通局指出，62條路線「公車式小黃」和提前預約的「幸福共享高雄GO」也適用399月票，呼籲多搭乘大眾運輸，響應減碳綠色生活。

交通局指出，「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」服務範圍逐年擴大，「公車式小黃」服務已成功深入偏鄉地區，收費比照市區公車，2021年至2022年間更推出桃源、茂林、那瑪夏原住民區轉診就醫路線，提供便利的交通服務。目前現有62條路線，涵蓋高雄33個行政區，2022年運量達16.9萬人次，較前一年成長約17％。

另外，2022年1月於美濃區推出「幸福共享高雄GO」，整合多元車輛，籌組幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路，導入偏鄉多元運具媒合服務模式與預約平台，提供美濃生活圈的民眾預約交通接送服務。今年更擴大至杉林地區，截至4月，服務達9651班次，累計運量達2萬9425人次，今年將拓展至六龜及內門區。

為鼓勵民眾多使用公共交通，交通局4月27日推出市區399通勤月票，不僅可以乘坐捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike前30分鐘無限次使用，也適用於「公車式小黃」及「幸福共享高雄GO」。據統計，截至5月11日，399月票共賣出2萬9900張，比以往1250月票平均月使用量1萬張來對比，明顯成長約3倍，交通局呼籲多搭乘大眾運輸，響應減碳綠色生活。