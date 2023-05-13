鴻海創辦人郭台銘今發表「金門和平宣言」，提出要在「一中各表」基礎上開啟兩岸和平談判；對此，民進黨發言人林楚茵表示，中共主張的「一中原則」裡，根本沒有中華民國台灣的存在空間，郭台銘稱開啟「大談判」，根本是「大幻想」，完全無視台灣主流民意，也不會是真正的和平。

林楚茵說，中共所定義的「九二共識」就是「一國兩制」，中國大陸主席習近平提的「一國兩制台灣方案」，就是要消滅中華民國台灣，根本不存在國民黨幻想的「各表」，也不會有中華民國的存在空間；她反問郭台銘，北京提一國兩制有在分國民黨或民進黨嗎？

林楚茵表示，雖然郭台銘終於說出，對台灣採取最有敵意軍事作為的就是中華人民共和國政府，已經比侯友宜、朱立倫有勇氣；但郭台銘轉頭又說，兩岸關係緊張不能全怪「大陸」，又開始責怪是台灣「挑釁」在先，不僅邏輯混亂，又自我矛盾，自己都不知道自己在說什麼，遑論要說服台灣人民。