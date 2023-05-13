林渝蓁聽力雖受影響，但與同學生長相處愉快。（王志偉翻攝）

就讀玉里國中3年級林渝蓁，2歲時感染腸病毒，導致聽力受損，卻沒因此放棄人生，反而積極向上，不僅能跟上學業進度，也因此更專注在學習書法，國小開始接觸書法專長，過參賽無數，拿下大大小小獎項，傑出的表現讓師長讚許不已，她給自己期許「希望成為一名大書法家」！

林渝蓁，2歲時感染腸病毒，聽力受到影響，心情總不免低落、沮喪，還好身邊有家人、老師、同學的鼓勵，傾聽她、陪伴她。之後接觸書法，讓她更能專注在筆下，在家人與老師支持下，國小2年級就開始報名參賽，優異的表現，讓她獲得許多獎項。

「將危機視為轉機」，林渝蓁說，小時候因為感染腸病毒，雖然聽力受損，但卻因此比大家更能專注練習，運用書法學習排除雜念，學習路上雖然困難重重，卻能讓心境更是沈澱。林渝蓁說，上課時聽不清楚老師說的話，要請他脫下口罩，看嘴型來輔助，很感謝老師的關心。

玉里國中校長余采玲表示，林渝蓁因聽力影響，到學校就讀學習，這個經驗對老師來講也是不曾有的，當老師知道孩子戴了那個(發射)接收器的時候，就會知道有一個孩子，是需要我們的。

該校特教組長顏正煇說，「她沒有看到你的時候，不代表她不理你，有可能她是沒有聽到你的聲音，所以我們就會教導同學，拍拍她的肩膀，再開始臉對著她的臉，再開始講話。」

林渝蓁在自己最喜歡的書法道路上，堅定不移，期盼未來能成為「大書法家」，師生與家人都給深深祝福。,