在主場成功延長戰線的衛冕冠軍勇士，仍無法擋下眾志成城的湖人大軍遭到淘汰，也是總教練科爾（Steve Kerr）執教勇士後，頭一次輸掉西區季後系列賽，勇士王朝可能將悲情落幕，關於球隊的未來，科爾認為這言之過早，「我依然覺得這支勇士具有奪冠的潛力，我們還沒有走到終點。」

克雷湯普生（Klay Thompson）大傷之後下滑嚴重，不過作為勇士王朝元老級球星，有機會再與球團簽下高薪續約，只可惜季後賽不穩定發揮，加上次輪G6災難級別的表現，會讓勇士謹慎考慮對克雷湯普生的報價，另一射手普爾（Jordan Poole）表現同樣時好時壞，他們將佔據下賽季的薪資空間高達7000萬，更別說下季擁有2700萬美元球員選項的卓雷蒙格林（Draymond Green）。

勇士先發陣容只會更老化，這讓本季影響力依然超群的柯瑞（Stephen Curry），很難再重返總冠軍賽。總教練科爾（Steve Kerr）坦承目前勇士並非冠軍等級球隊，「這一年起伏很大，有各式各樣的狀況發生，面臨許多逆境，但我們始終團結一心拚到了最後，取得了相當好的成績。」

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，儘管下賽季有更加嚴格的奢侈稅規範，但勇士仍不打算拆解主力陣容，打算與格林重新簽下一份長約，球團還是希望抓著柯瑞剩餘不多的巔峰期，維持爭冠實力。