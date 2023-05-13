新北市議員陳儀君送新店分局女警雙溪小農種植的小黃瓜。（警方提供）

明天就是母親節，新北市新店警分局的女警們今（13）日卻收到1份特別的母親節禮物「小黃瓜」，女警尷尬發現桌上擺著1根鮮綠的小黃瓜，本以為同事拿「姊夫」開玩笑，但仔細看上頭的貼紙，才知是新北市議員陳儀君贈送的母親節禮物。陳儀君說明，因雙溪小農栽種的小黃瓜清脆可口，為推廣在地農產品，才趁母親節購買整批贈送給辛苦的女警，請大家不要想歪。

分局女警收到小黃瓜禮物，有人開玩笑說「送禮自用兩相宜」，讓女警感到十分尷尬，但也有女警大方說，要拿來做菜又要敷臉，1根不夠啦！分局長官則站出來幫議員說話，表示這是議員的一番心意，請大家正向看待。

陳儀君表示，日前她向雙溪小農購買小黃瓜，發現口感清脆又美味，所以又向小農買了120斤小黃瓜，當作母親節的小禮物，除了分送給服務處的同事外，也送給辛勞的女警同仁，單純想和婦女同胞們分享母親節的喜悅，沒有其他意思，也請大家別想歪了。