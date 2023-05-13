大陸知名選秀節目《乘風破浪》（舊名：《乘風破浪的姐姐》）第四季邀請台灣女星Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵參賽，卻傳出錄製首次公演時，賈靜雯暗酸徐懷鈺商演太多，沒時間排練拖累全組。今（13日）第一個公演舞台正式播出，觀眾發現徐懷鈺的表演明顯划水，忍不住批評，關鍵字「徐懷鈺划水」一度登上微博熱搜。

畫面中，賈靜雯、徐懷鈺、陳意涵、李彩樺和王佳宇組成5人組，分別穿戴藍、桃色的帽子和舞衣唱跳《路燈下的小姑娘》，一字排開相當有看頭，但觀眾發現徐懷鈺的表情較僵硬，還不時看歌詞提示，更誇張的是，她的舞蹈明顯跟不上隊友，導播和後製單位幾乎沒放徐懷鈺的特寫鏡頭。

許多大陸網友都相當不滿徐懷鈺的演出，紛紛留言：「真的很划水了哈哈哈」、「徐摸魚摸的好明顯，剪輯師可能頭都剪禿了吧」、「徐懷鈺好幾個動作錯跟不上節拍，嚴重拖後腿」、「難怪賈靜雯要跟她吵了，要是我我得懟死她，以為自己是誰不用努力的嗎？」、「好煩這種，完全違背了浪姐這個節目的初心」、「她粉絲在官方下問為什麼鏡頭那麼少，是個好問題」。

面對批評聲，截稿前徐懷鈺尚未發表意見，而她今上午在微博發文宣傳《乘風破浪》首度公演，寫道：「《路燈下的小姑娘》希望你們喜歡，我會繼續努力的！」