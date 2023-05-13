中市大肚區農會13日舉辦台中市優質西瓜評鑑活動。（台中市農業局提供／陳淑芬台中傳真）

又是西瓜盛產的季節！台中西瓜主要產區在大肚、龍井及清水等地，年產量約6504公噸。大肚區農會13日舉辦優質西瓜評鑑活動，總幹事趙信賓表示，今年雨量適中，西瓜平均甜度約在12.5度，口感兼具沙、脆，評審試吃都稱讚不已，價格每台斤約12元至15元，母親節前後適逢盛產，銷售量大增，邀請民眾來品嘗。

繼龍井區農會上周舉辦西瓜節，大肚區農會今天舉辦台中市優質西瓜評鑑活動及大肚區西瓜產業文化活動，參賽品種為新蘭西瓜，有60組農友參賽，並舉辦蔬菜智慧農業示範場域成果觀摩會、家政班成果表演、吃西瓜趣味競賽及農特產品展售促銷等活動。

趙信賓表示，今年雨量適中，西瓜品質很好，價格較往年略提高，母親節期間適逢盛產期，銷售量大增；大肚區農會與市府合作的蔬菜智慧農業示範場生產高品質蔬菜，主打省水、省肥料及不受氣候影響等3訴求，首度舉辦成果展，廣受消費者歡迎。

大肚區農會表示，近年來氣候變遷，台中西瓜盛產季約提前半個月至1個月，去年售價每台斤約10元至12元，今年提高為12至15元，甜度約在12至13度，今年主要盛產期自4月下旬至5月下旬。

台中市府農業局表示，台中市西瓜主要產區在大肚、龍井、清水、東勢、大甲及大安，主要品種為新蘭西瓜，1年2收，一般產季分別為5月至6月、8月至9月，全市栽培面積302公頃、年產量6504公噸，大安溪、大甲溪及大肚溪的水質優良、砂質土壤富含有機質，加上氣候環境適宜、日夜溫差大，西瓜口感絕佳、香甜多汁。

西瓜評鑑邀請專家評審，根據果重、外觀、肉色、糖度及風味口感等品項評分，成績揭曉由農民劉嚴鑾獲得冠軍，陳桂榮及劉定邦均獲第二名，陳俊良、嚴卯年及周建茂同為第三名。