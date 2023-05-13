大腦前額葉是負責控制行為和情感的重要區域，與注意力、抑制力、決策、情感調節等相關，對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，平時可透過冥想、大腦遊戲、運動及學習新技能來訓練，此外，攝取健康食物也能有所幫助。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，大腦前額葉是負責控制行為和情感的重要區域，如果希望改善自律神經或其他方面，可以透過以下4種方式來訓練，藉此提高自我控制能力、改善壓力和焦慮等問題：

▍冥想

冥想有助於提高專注力、減輕壓力和焦慮，並增強自我控制力。一些研究表明，冥想可以促進前額葉皮質的發展和活動。

▍大腦遊戲

大腦遊戲有助於提高認知功能和自我控制能力。這些遊戲要求您使用記憶、專注和問題解決等技能來完成各種挑戰。

▍運動

運動可以促進血液循環和氧氣供應，這對大腦功能非常有益。研究表明，運動可以增加大腦前額葉的灰質密度和白質結構。

▍學習新技能

學習新技能可以挑戰您的大腦，並提高自我控制能力。例如學習新的語言、音樂或手工藝品等，都有助於訓練大腦前額葉。

不過洪泰雄也提醒，這些方法不能單獨治療某些疾病或症狀，如果有身體或心理健康問題，應該尋求專業醫療建議。另外，下列飲食建議也對大腦前額葉的發展和功能有助益：

▍選擇健康食物

選擇蔬菜、水果、全穀物、健康的蛋白質和健康的脂肪，提供大腦所需的營養素。

▍減少加工食品和糖的攝入量

加工食品和糖會對大腦產生負面影響，增加焦慮、壓力和情緒波動。

▍增加抗氧化劑攝入量

抗氧化劑有助於保護大腦細胞免受損傷，可以藉由食用豆類、堅果、種子、水果和蔬菜等食物，增加抗氧化劑的攝入量。

▍控制咖啡因攝入量

過量的咖啡因會對大腦產生負面影響，但適度的攝入量可能會提高注意力和專注力。