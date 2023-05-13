由藍葦華、林玟誼、楊小黎、陳子強主演的最新台語奇幻輕喜劇《欺妻49天》即將首播。劇情描述咖啡館老闆藍葦華飾因故去世，來到生死管理所，獲得限時49天重返人間的機會和妻子林玟誼道別，藍葦華回到人間後，發現妻子竟開始相親，進而引發不少搞笑情節

戲裡情感糾結，戲外演員們也分享自己的戀愛趣事，藍葦華自招高中時很愛惡作劇，有次收到女生送給自己的情書小紙條，居然「亂點鴛鴦譜」把情書遞給隔壁男同學，因為知道男同學喜歡那位女生。

藍葦華與林玟誼飾演一對結婚20周年的恩愛夫妻。（公視台語台提供）

林玟誼回想起學生時期曾被男同學告白，自己拒絕後順手關上教室門，沒想到門卻打到對方鼻子還流鼻血，事後回想起來覺得有點「絕情」，不過幸好兩人最後成為朋友，這段插曲也變成了他們之間有趣的回憶。

楊小黎說與初戀的首次約會竟是媽媽一手促成，因為媽媽想觀察對方，所以讓小情侶坐前一排，自己坐在後兩排一起約會，楊小黎笑說當時的男友心臟真的頗大顆。

劇中藍葦華不但是一位咖啡專家，還會手作甜點。戲外藍葦華是出名愛家好男人，自己平常就會為家人下廚，最常煮的菜是滷肉，看家人們吃得很滿足，自己也就覺得很開心。林玟誼坦承平常很少下廚，但因為家裡是做中藥的，有次她突然想喝點熱的補補身體，沒想到就做出十全大補雞湯，經紀人一吃讚不絕口，甚至把整鍋湯喝光光！而楊小黎的拿手菜則是玉子燒，還常常作給媽媽吃，也常被吃過的人稱讚吃了就好像真的身處日本一樣。

王中平拋開過去形象，飾演生死管理所的所長。（公視台語台提供）

《欺妻49天》以「生死限時，珍惜所愛」為主軸，首將於5月14日母親節起，每週日晚間8點在公視台語台、晚間10點在華視頻道溫馨首播。