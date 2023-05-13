日本首相岸田文雄登上最新一期美國「時代雜誌」（TIME）封面並接受專訪，但封面的「軍事大國」標題文字引發爭議，在日本政府提出異議下，時代雜誌已修改網路版標題。

時代雜誌官方推特日前發文公布岸田的獨家報導，並張貼岸田將登上時代雜誌5月22日至29日該期封面的照片。

日本朝日電視台報導，岸田在封面照片中看來表情冷酷凝視鏡頭，作為美國具代表性新聞雜誌之一的時代雜誌，這篇專訪的標題卻讓日本政府提出異議。

時代雜誌封面提到這一段話：「日本的選擇。岸田文雄首相希望捨棄持續數十年的和平主義，讓日本成為真正的軍事大國。」而問題就出在「捨棄和平主義，讓日本成為真正的軍事大國」這部分。

日本內閣官房長官松野博一說，有關這次的專訪報導，日本駐紐約總領事館已對時代雜誌總社提出「標題背離內容」，但不便跟外界透露整個交涉過程的細節。

有記者提問，「岸田在封面的表情跟我們平常所知的形象差距甚大，官房長官如何看待這一點」？松野說，封面照片是4月28日專訪時所拍攝，「有關編輯及設計，我無法說明個人對此的印象」。

雖然日本政府提出異議，但時代雜誌只修改網路版標題，將「捨棄和平主義」改為「曾是和平主義的日本」，並將「希望日本成為真正的軍事大國」改為「希望在國際舞台上扮演更加積極的角色」。

時代這篇專訪中，有關日本政府大幅增加國防預算受到矚目。文中分析，「受到希望壓制影響力增加的中國的美國支持，岸田開始讓日本回到擁有與世界第3大經濟體相符軍事力的國家」。

文中也指出，有意見認為岸田強化防衛能力的做法，和他推動「無核武世界」的理念相矛盾。

不過，岸田在文中並沒有說「希望成為真正的軍事大國」。日本外務省官員說：「軍事大國的說法很怪，這跟岸田說的完全不一樣。」

在同一則報導中受訪的早稻田大學教授中林美惠子表示，她看到報導標題也嚇一跳。

中林說，看到標題時想說，岸田真的有做這樣的發言嗎？但仔細看了內文後，「果然沒有那麼一回事，只是下了一個想吸睛的標題」，讓讀者看到標題後心想「到底怎麼一回事」，然後翻開閱讀，但如果讀者完全不打開雜誌，就無法傳遞裡面的內容。