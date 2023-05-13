518國際博物館日前夕，基隆市、台北市、新北市、桃園市共同合作，聯名推出「周遊列博－基北北桃博物館家族大串聯」數位票券，本票券5／15起線上開賣，民眾只要以200元價格即能帶走原價近千元的博物館門票，暢遊43間博物館活動，且擁有消費折扣、限量好禮，4縣市也特別加碼，民眾只要參加與旅行業者配合的套裝遊程，即有機會獲得專屬禮物。

新北市文化局指出，這次 周遊列博數位票券限量發行5000張，每張200元，從今年5月18日至明年5月17日可享有4市43間博物館家族活動，含有免費入館1次、文化商店折扣、響應活動及參加旅行業者套裝有機會獲得專屬好禮等活動。

其中免費入館1次包括台北當代藝術館、士林官邸正館、新北市公立博物館、桃園橫山書法藝術館等13間場館，還有文化商店商品9折優惠及加碼折扣方案或贈送紀念品，另外，基隆市今年7月起也推出，打卡按讚「基隆市文化局」FB，可憑卡至雞籠中元文化館領取城市紀念品（限量200份）優惠。

新北市文化局長張䕒育表示，518國際博物館日當日，全市公立博物館免費入館外，這次與基北北桃推出的聯名數位票券，跳脫一券限逛一館的模式，在一年使用期間可自由規畫、搭配參觀的場館，閒逛基北北桃各具風格特色的博物館與地方文化館，打造專屬遊程。

文化局指出，民眾可至周遊列博售票網站（https://culture-ntpc.welcometw.com/tour/MVWY）與資訊網頁（https://www.2023museumday-ntpc.com.tw/）查詢，更多優惠可至新北市政府文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/)。