因明（14）日就是母親節了，台北市第三選（松山信義）區議員許淑華也到市場贈送康乃馨，對每個母親表達感謝之意；另她昨日也在臉書預告，自己會上歷史科補教名師呂捷的節目，還透露內容「會有很犀利的對話」。對此，網友直呼很好奇。

許淑華今（13日）在臉書PO出影片，她前往市場，贈送辛勤工作的母親康乃馨，她提到，「今天是母親節，特別和所有阿姨一起祝全天下的媽媽們母親節快樂」。許淑華也提到，自己連續17年，在菜市場發花送媽媽，她還問了一句「拿到花有高興嗎？」市場的民眾也紛紛表示，「開心」。

此外，許淑華昨（12）日也搶先釋出，自己上呂捷的《豈有此『呂』》節目花絮，呂捷首先提到，徐巧芯的戰力很強，「徐巧芯說她是蜜貛，會咬著不放」；對此，許淑華也認同這點，她回應，「我們要是用以暴制暴？還是溫柔的方式處理呢？」最後還賣了一個關子，提示大家該節目下個禮拜就會播出了。

網友也紛紛留言，「很好奇內容」、「不要以暴制暴，要用以柔克剛」、「期待下個禮拜喔」、「幾點播出請告知，謝謝」、「好期待！」。