國立金門大學為培養學生的社區關懷意識，日前該校護理系和金寧鄉衛生所合作舉辦「社區整合式篩檢」服務，前進安岐村為民眾進行免費健康檢查，受到鄉親熱烈的歡迎與感謝。校方表示，此次活動為護師節系列活動之一，由指導老師帶領學生參與醫療服務，讓學生們能夠實際應用所學，回饋金門在地鄉親，並提升社區關懷意識。

金大護理系主任黃玉苹表示，該學系以培養學生具備基礎生物醫學科學、一般臨床護理技能的專業人才為目標，每年學生考取護理師的及格率近100％，且就業率極高，該系畢業生已為國內護理職場的最愛之一。此次活動旨在讓學生了解社區民眾的健康需求，並透過篩檢機會，幫助其做好健康維護工作。

活動指導老師蘇貞瑛教授說，此次「社區整合式篩檢」包括多項檢查服務，主要有檢體盒發放、驗尿、女性抹片檢查、口腔癌篩檢、身高體重、腰臀圍測量、視力檢查、測量血壓、抽血、理學等，透過早期發現及治療，達到促進健康的目的。此外，並進行衛教宣導，提供民眾保健資訊和正確醫療觀念。

「社區整合式篩檢」包括多項檢查服務，透過早期發現及治療，達到促進健康的目的。(圖／金大提供)

金寧鄉衛生所主任吳國斌則指出，國民健康署提供40至64歲民眾每3年1次；35歲以上且罹患小兒麻痺者、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，45歲至79歲民眾終身1次免費B、C型肝炎篩檢，請符合資格的民眾別讓您的權益睡著了，可就近至衛生所接受篩檢，金寧鄉衛生所每週一至週五上午時間，皆可攜帶健保卡並空腹前來接受篩檢。

金大護理系表示，此次活動大受社區民眾的歡迎，學生應用所學幫助每個人，並提升自己的專業知能。此外，這些年輕族群也為社區注入青春活力，帶領長者轉變心態，並養成良好的健康生活習慣。