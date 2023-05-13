彰化縣八堡圳流經18個鄉鎮，灌溉面積廣達 2.14 萬公頃，幹線總長度達 42.4公里，素有彰化母親河之稱。農委會農田水利署對八堡圳幹線全面體檢，診斷出大村、埔心、田中與二水等4個區段亟需改善，長度合計約為9公里，將以疫後特別預算 9.3 億元於 2 年內全面改善。

農委會主委陳吉仲今天與立委陳素月及農水署官員等人，到彰化縣田中鎮視察八堡圳的二圳，實地勘查八堡二圳田中段圳路現況，現場並由農水署簡報以疫後特別預算進行的農業水資源永續韌性計畫，並與當地農民互動交流。

立委陳素月說，八堡一圳及二圳是彰化縣非常重要的灌溉圳路，以往用公務預算逐年進行改善工程，速度非常緩慢，這次有疫後特別預算的幫助，可以爭取到更多農田水利設施改善的經費，像是田中、二水及社頭的八堡二圳設施都已老舊，有些甚至出現龜裂、崩塌，亟需改善。

農委會主委陳吉仲表示，彰化縣是全台灣最重要的農業縣，產值、面積及農民數都是最高，八堡一圳及二圳約有3百年的歷史，這次是先針對八堡二圳田中、二水等4個區段總長超過9公里的圳路來執行改善，總預算超過9億元，做好之後可以節省許多灌溉用水，受益的農田相當多。

氣候變遷，乾旱發生頻率日益增高，尤其在2021年歷經百年大旱等極端氣候下，農水署體認到提升圳路輸水效能的重要性，針對八堡圳幹線進行全面體檢，診斷出位於大村鄉、埔心鄉、田中鎮與二水鄉合計9公里的圳路需改善，將以疫後特別預算 9.3 億元於 2 年內完成改善程。

上述各項改善工程完工後，農水署推估每年可以減少約 250 萬噸的滲漏量，相當於 25萬輛次抗旱水車的運送水量；此外，圳路改善時，亦可同步優化周遭生活環境。

農水署表示指出，彰化八堡圳自1709 年至 1719 年開鑿完成，灌溉範圍包含二水、田中、社頭、員林、大村、秀水、鹿港、福興、田尾、埔心、永靖、花壇、埔鹽、溪湖、北斗、溪洲、埤頭、二林等 18 鄉鎮市，300多年來一直是彰化地區重要的灌溉設施，也因年代久遠，部分設施老舊破損，滲漏嚴重。