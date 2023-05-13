今年以來羅素2000小型股指數下跌約1%，而代表美國大型企業的標普500指數則已上漲7%。和美國公債殖利率曲線「倒掛」及金價走強一樣，小型股走軟是投資人對經濟前景感到不安的跡象之一。規模較小的企業大多聚焦於內需市場，因此比大型企業更容易受到經濟變化的影響。

自3月初美國地區銀行爆雷以來，小型股的走勢便陷入掙扎。自3月8日以來，羅素2000指數下跌了7%。投資人擔心小型企業可能因為銀根緊縮而受到重創，進而使整體經濟受到衝擊。

聚焦小型股的投資管理公司North Star Investment Management 投資長Eric Kuby表示，投資人正試圖依據他們對經濟前景的看法來定位他們的投資組合。小型股失寵，是投資人為經濟衰退即將到來預做準備的另一個訊號。

過去在經濟走疲之前，小型股往往會陷入波動。根據Strategas 提供的數據，自1980年以來，在經濟周期到頂後6個月、尚未陷入衰退前，羅素2000指數平均落後標普500指數約4個百分點。

截至目前為止，儘管通膨和其他一些重要指標已經降溫，但經濟數據幾乎沒有顯現出增長急劇下滑的跡象。部分投資人認為，聯準會在過去一年來多達500個基點的升息動作才剛要開始影響經濟。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，我們可能未來12個月內陷入衰退。通常在經濟衰退期間，小型股的表現會相對疲弱。

此外，投資人亦擔心銀行業亂流將打擊仰賴地區銀行放款的小型企業，這些公司一直處於這場危機的震央。全美獨立企業聯盟 （National Federation of Independent Business）在4月所做的調查發現，67%的小型企業主與小型或地區銀行往來，17%找中型銀行，14%找大型銀行。

近幾周來，小型銀行股受到的打擊尤其嚴重，而在追蹤小型股的指數中，金融股的權重佔比又比較大，這或許也說明了小型股指數的表現為何較標普500指數疲弱許多。

富國銀行投資研究所（WFII）資深全球市場策略師Sameer Samana表示，銀行體系正在發生的事對中小型企業尤其不利，「就借款而言，他們沒有像大公司那樣的選擇」。該投資機構上個月將其對美國小型股的看法從「負面」（unfavorable）下修為「最負面」（most unfavorable）。

有些投資人對小型股的前景則抱持較為樂觀的看法，尤其是將目光放在未來幾個月後。

其中一個原因是小型股對經濟方面的波動很敏感，在市場復甦之初往往表現出色。根據券商Edward Jones提供的數據，在過去的6個熊市中，羅素2000指數在熊市觸底後6個月內的平均總報酬率為44.8%，而標普500指數在同一情況下的平均總報酬率為32.2%。

另一方，標普500指數不畏經濟前景不明，在今年漲了一波，令投資人擔心大型股估值恐已過高。反之，就過去的價位來看，現在小型股則相對便宜。根據Refinitiv Datastream的數據，標普600小型股指數目前本益比僅略高於13倍，而其10年平均值為18.2倍。

T.Rowe Price旗下多元資產集團資本市場策略師Tim Murray表示，他的公司在多元資產投資組合中加碼了美國小型股，「很多投資人現在對投資小型股會感到緊張，但小型股的上漲通常會跑在非常前頭，而且會在經濟衰退題材被消化後很快出現」。