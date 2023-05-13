巿府勞工局勞動檢查處長邱怡川13日早上率隊，與都市發展局一同突襲捷運附近設有塔吊機具4處工地進行安全檢查。（張亦惠攝）

巿府勞工局勞動檢查處長邱怡川13日早上率隊，與都市發展局一同突襲捷運附近設有塔吊機具4處工地進行安全檢查。（張亦惠攝）

興富發建設文心愛悅建案塔吊吊臂砸進中捷軌道，列車撞上造成1死10傷，台中捷運綠線沿線有7處工地申請塔吊作業，1處未開工、1處還沒上塔吊，台中巿政府13日針對4處工地突襲檢查，查出2處有安檢缺失，要求業者限期內改善。市府指出，5處中有4處為中央管轄，職安署昨天勞檢後針對事發的文心愛悅再開罰30萬元勒令停工、烏日登陽icc開罰10萬元部分停工。

巿府勞工局勞動檢查處長邱怡川13日早上率隊，與都市發展局一同突襲捷運附近設有塔吊機具4處工地進行安全檢查，稽查結果2處工地有部分安檢缺失，已提醒業者並通知限期改善，後續也將會不定期稽查各處工地，呼籲業者莫心存僥倖。

邱怡川表示，今日稽查4處工地，發現部分工地有施工架插銷遺漏、動線上雜物未清除、施工架外圍防護不足等情形，已要求業者限期改善，另今日稽查工地的塔吊均符合相關規定，未涉及停工與相關處分。

邱處長說明，因工地安全涉及平時作業人員的教育訓練、SOP是否完善及現場有無確實遵循SOP等，若作業人員未注意不小心誤操作，將造成不可預期的後果，因此市府均要求工地現場應夥同作業，需有他人在場相互提醒，避免單獨作業發生不應該的作為；經勞檢統計，人員操作不安全比例占80％，往往高於設備不安全比20％。

勞檢處副處長許瀚丞說，市府一直都相當重視勞工職場安全，對於公安事故更是沒有退縮的空間，將持續針對台中捷運沿線附近工地進行全線大體檢，勞動部職業安全衛生署昨日也已針對有立即危險場所2處（文心愛悅、登陽icc），依法裁罰40萬元，並要求業者限期改善。

都發局表示，都發局日前已勒令興富發全市9處建案全面停工，前天發現潤隆vvs1仍局部施工中，已開罰27萬元，後續也會不定期前往稽查，展現強力執法決心。捷運沿線5處工地有塔吊吊臂，雖分屬不同建設公司，而其中1處為市府勞檢處管轄、4處為中央勞動部職業安全衛生署權責，將依規配合勞檢署等進行安全檢查。

都發局強調，除塔吊，也已經針對捷運沿線的公寓大廈和建物，其所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會，自行依規注意外牆招牌、水塔等懸掛物的公共安全，後續並會依規排程加強稽查，慎防類似情況再次發生。