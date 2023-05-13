屏東新園鄉一名年約66歲的男子，13日早上與一群人到南光寺水閘門外的高屏溪捕魚，不料男子游出岸邊約100公尺時，疑似遇到漩流導致溺水，同夥友人嚇得趕緊報警求救，但當潛水人員發現他時，該男子已明顯死亡。

據了解，南光寺水閘門一帶設有攔沙壩，所以該處水域會出現漩流，人站在岸邊是看不到的，因此該男子可能是在游出岸邊後遇到漩流，不幸溺斃。

高屏溪驚傳溺水意外，屏東66歲男子下水捕魚疑遇漩流溺斃。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局指出，13日上午11點42分獲報新園鄉南光寺水閘門外距高屏溪100公尺外，有民眾疑似溺水，當下立即派遣新園、萬丹、東港、佳冬、春日等分隊及第三大隊，共計9車2艇16人前往搶救，現場指揮官為第三大隊長許朝陽。

11點54分，新園分隊抵達現場，了解男子是為下水捕魚而溺水後，趕緊下艇搜尋，後續潛水人員到場後，也立即著潛水裝備下水，進行水面下搜索，下午1點29分尋獲該男子，已明顯死亡，交由現場員警處理。