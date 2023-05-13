南投縣道路交通標線因經費不足無法投標，自去年8月起停擺近10個月，南投縣議員林儒暘日前指出，南投交通要改善，道路標線卻一件也沒有做，直批「交通狀況不就真空化了嗎？」，要求縣府更努力改善；南投縣工務處長簡青松回應，交通標線畫設工程已在5月初進行發包，可以馬上派工施作。

南投縣議員林儒暘日前指出，南投交通要改善，道路標線卻1件也沒有做，直批「交通狀況不就真空化了嗎？」，要求縣府更努力改善。（楊靜茹攝）

林儒暘說，他自去年8月開始陸續收到民眾陳情，關於地方道路標線如紅線、黃線、槽化線、網狀線等交通標線，至今都沒有任何一件進行畫設；交通要改善，不論是慢字等標線都要畫設，讓民眾有方向遵循，直批「一件都沒有做，交通狀況不就真空化了嗎？」

簡青松解釋，因去年經費不足，廠商尚未投標出去，於是較緊急、較有安全疑慮的路口已有畫設，其餘累積到今年一起執行，交通標線畫設工程已在5月初進行發包，可以馬上派工施作。另，需要畫設禁止標線的地方，大約都落在鄉鎮村里的道路，想到可以善用鄉鎮公所和縣府的人力統合再進行。

林儒暘表示，遇到這樣的狀況，造成近一年的真空期，工務處不應該一直以沒有標出去為藉口，「難道工程標不出去，民眾就不用生活、不用開車、不用經過這些交通路段嗎？」，拜託各局處要在這部分要更加努力，設法解決。

南投縣議員黃世芳也表示，縣府預算在去年10月左右已通過，距離通過至今已經過約半年時間，為何工務處遲遲不執行？簡青松表示，當時工務處考量施作地點較稀疏，想等今年統一執行。黃世芳則說，標線畫設是年度開口契約，預算通過就可以發包了，希望今年能改善。