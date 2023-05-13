苗栗縣泰安鄉天狗部落公墓靈骨牆13日舉行動工典禮，由長老祭祀祖靈。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉天狗部落公墓因面臨葬地飽和不敷使用，景觀及設施凌亂不堪，為因應鄉民納骨施設需求甚切，與天狗部落居民達成公墓更新為納骨牆協議，興建天狗公墓納骨牆，並於13日上午舉行動工典禮，由部落長老負責主持祭祀祖靈，鄉長陳吉基到場主持動土，公墓納骨牆預計設置876個骨灰櫃、270個骨骸櫃供鄉民使用。

泰安鄉公所表示，天狗部落靈骨牆建置為配合當地地形，跳脫樓塔式建築概念，採取低量體及綠建築方式興建，富原住民特色與山景相互輝映，除彰顯生命永恆價值並兼顧環境綠美化功能，定能成為鄉民託付先人長眠的安心居所。

泰安鄉公所指出，天狗部落公墓納骨牆基於民俗風情考量，設計規劃時以單一的空間形式呈現，提供給各種宗教變化祭拜等活動使用，另為破除民眾對靈骨塔舊思維的刻板印象，設計規劃時利用設備、空間數位設計模式，導入多元自然葬法，以景觀公園化之理念，改變族人傳統土葬觀念，此乃本鄉鄉民對祖先慎終追遠祭祀新的里程碑。