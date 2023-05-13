美國眾議院日前通過決議案，反對中國在WTO（世貿組織）的「發展中國家」地位。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌12日表示，中國是各方公認的最大發展中國家，美國想要給中國送一頂「發達國家」（已開發國家）帽子，對不起這頂帽子中國戴不了，並回嗆「中國屬不屬於發展中國家，不由美國說了算」。

美國眾議院日前通過認定「中國不是開發中國家」法案，要求美國務院

尋求摘除中國「開發中國家」標籤，重新歸類為高收入、中高收入或已開發國家，並取消在國際組織享有「開發中國家」的優惠待遇。

近日美國會又提出決議案，反對中國在WTO（世貿組織）的「發展中國家」地位。

陸媒報導，大陸外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示，中國是一個發展中國家，有著充分的事實依據。2022年中國人均國內生產總值為12741美元，是發達經濟體的五分之一，僅相當於美國的六分之一；2021年中國人均國民總收入位列世界第六十八位，人類發展指數世界排名第七十九位，與主要發展中國家排名相當。

汪文斌說，中國的發展中國家地位已由包括世界貿易組織機制、《聯合國氣候變化框架公約》在內的國際條約所認可，並為國際社會廣大成員所接受。中國的發展中國家地位不容剝奪。

汪文斌指出，維護發展中國家地位是中國的合理合法權利，中國沒有將發展中國家地位當作逃避國際責任的擋箭牌，或是獲取特殊優待的敲門磚，而是積極為推動世界和平與發展作出更多中國貢獻。

「2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率為38.6%，高於七國集團國家貢獻率總和。中國率先實現聯合國千年發展目標，對世界減貧貢獻率超過70%，並已成為聯合國第二大會費國、第二大維和攤款國。在世貿組織中，中國目前實際享受的特殊與差別待遇條款遠低於發展中國家的平均水平。」

汪文斌強調，中國屬不屬於發展中國家，不由美國說了算。美方散佈各種虛假論調，試圖否定中國的發展中國家地位，其真實意圖無外乎是打壓遏制中國發展空間，讓中國背包袱、扛責任，挑撥中國與發展中國家友好關係。

汪文斌最後提到，中國和廣大發展中國家不會上美國的當，中方將堅定維護自身發展中國家地位，大力深化同發展中國家團結合作，堅定捍衛發展中國家的正當合法權益。