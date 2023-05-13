57歲「凍齡美魔女」胡文英，常在社群網站分享超辣養眼照，引發諸多男粉絲無限遐想，她稍早自爆曾在洗澡時被色狼偷窺，沒想到某次返家途中，竟發現色狼在路邊盯著她看，至今回想起來仍心有餘悸。

胡文英日前耳聞騷擾女生事件後，不禁回想起17歲時不堪回首的過往，她表示某天洗完澡，圍著浴巾走進房間要換睡衣時，看到窗邊貼著一張臉緊盯著她看，嚇得她花容失色，雖然父親衝出門想逮住色狼，但對方早逃之夭夭；事隔數日，胡文英洗澡到一半時，又驚見色狼的臉緊貼浴室窗戶，一雙色咪咪的眼睛緊盯著她看，嚇得她放聲尖叫，雖然父親隨即衝出去找人，仍未順利逮到對方，經歷這兩次驚魂記後，不論房間或浴室的窗戶，都是緊緊上鎖，深怕再出狀況。

最讓她心驚膽跳的，是某次返家途中，看到多次偷窺她的色狼在對面緊盯著她看，雖然故作鎮定返家告知父親，卻還是沒有將對方繩之以法；對此，她也不忘呼籲所有女性：「要多加提防周遭的人事物」，對此，網友紛紛回應：「女孩子在外真的要小心點，外面怪人多」、「女性朋友要多注意人身安全」。

胡文英雖然分享過往的驚魂記，但隨文附上的養眼照反倒更引起關注，只見她不僅露出上半身雪白肌膚，傲人的北半球更是大方見客，讓人看得血脈賁張，難以想像她居然已經57歲，傲人身材更是打趴一票年輕妹子。