疫情趨緩，全球國門解封，韓國積極拚觀光，將2023到2024年定為「韓國訪問年」，特地於5月12至15日一連3天在華山1914文化創意產業園區舉辦以「飛向韓國心發現」為主題的韓國文化觀光大展，現場備有豐富的K-Culture活動，更邀請藝人小S擔任開幕嘉賓，今(13)日則邀請韓團男神厲旭來台舉辦粉絲見面會。適逢母親節假期，哈韓族不妨帶媽媽一起前往同樂。

今年活動西一館舞台區，安排了多組台韓藝人、表演團體、旅遊講座等接力進行，開幕首日邀請到前陣子旅遊韓國後掀起熱潮的小S徐熙娣擔任嘉賓，韓國觀光公社國際行銷室李永根室長還特別頒發給小S「韓國觀光名譽宣傳大使」認證。

小S去韓國旅行，還換上高中制服去樂天樂園玩，感覺像回到少女時代般開心。 (韓國觀光公社提供)

小S開心分享此次是拋夫棄子，和好友到韓國玩，久違的韓國行格外興奮，她極力推薦必吃的韓國美食是烤韓牛和醬油醬蟹，她曾用「天殺的好吃」來形容醬油螃蟹的美味。此外，她還換上高中制服、戴上髮箍，去樂天樂園玩，感覺像回到少女時代般開心。現場媒體請她推薦遊韓必買的商品？她自認韓國髮飾最好買。

她還提到在漢江吃泡麵的特別體驗，看到在漢江旁許多情侶會舖墊子和毛毯，小倆口就窩在毛毯裡，很好奇他們在裡頭做什麼？而小S也推薦女性遊客到韓國玩一定要去首爾江南的咖啡館坐坐，不只是拍美照，重點是江南的帥哥非常多，女性朋友一定會很滿意。小S向姐夫具俊燁喊話，希望他可以組團帶全家玩韓國。

韓國文化觀光大展可以免費欣賞CHEF廚師秀，滿足視覺與聽覺的藝術享受。(韓國觀光公社提供)

此外，還有詹姆士教大家烤牛肉、知名部落客Gina分享韓國旅遊攻略、為視覺與聽覺帶來藝術享受的CHEF廚師秀、舞力全開的LUNAREX等精彩活動。

今(13)日韓團男神厲旭來台舉辦粉絲見面會，助攻韓國觀光大展人氣。(韓國觀光公社提供)

韓國觀光公社國際行銷室李永根室長表示：「疫情解封後，已有許多台灣觀光客為了體驗韓劇與KPOP的感動走訪韓國，2023年第一季，台灣旅客是入境韓國旅客排名前3名。為期3天的韓國文化觀光大展，準備了許多好玩且能身歷其境的活動，包括K-Food、K-POP、K-Beauty、K-公演等多項節目。同時，也為了展現台韓的情誼，不但安排韓流明星厲旭到場，也邀請了疫後訪問韓國的台灣人氣明星小S及詹姆士為活動增添光彩。希望大家愉快的享受韓國文化等活動，進而能實際造訪韓國。」除了首爾，韓國各地也有很多值得造訪的景點，預估疫後全球訪韓人數將達到1000萬人次。

西一館和西五館內有很多與K-Culture有關的體驗活動延伸，民眾體驗自行車觀光VR。(韓國觀光公社提供)

除了精彩的表演，西一館和西五館內還有很多與K-Culture有關的體驗活動延伸，像是從地方機場到觀光重點城市；從郵輪觀光、自駕觀光、到自行車觀光；從青瓦台區域觀光路線10選、韓劇景點、公演觀光到四季慶典；從傳統文化、海女體驗、到新創旅遊企業等；還有1330和美食相關活動等，主辦方希望透過每個攤位的不同體驗讓更多台灣民眾發現韓國旅遊的魅力和樂趣。

如果想找到適合的韓國旅程的朋友，西五館也特別與11家旅行社、7間航空公共同推廣韓國旅遊商品及機票，有航空公司將舉辦抽機票等互動活動；現場下訂還有精美的下單禮可拿。西二館則設有K-Shopping區，有韓國烤肉名店「兩餐」、LG生活健康、Kmarket、SHOONG BEAUTY LAB、正官庄等5家特色韓國企業前來參展，從吃的保養品到用的保養品，從K-FOOD到K-BEAUTY，讓前觀展的民眾感受到全方面的韓國。

除了首爾，韓國各地也有很多值得造訪的景點，照片為韓國特色慶典「釜山煙火節」。(韓國觀光公社提供)

本次韓國文化觀光大展免費入場，在展區內完成2項關卡、集完5個闖關章，即可獲得遊玩「超級轉轉盤」的機會，獎項包含「兩餐」年糕試吃券、韓國地方政府、韓國企業提供的特色好禮、以及韓國觀光公社精心製作的禮品，人人有獎。每日早鳥完成任務還加贈創意氣球拍貼機體驗。