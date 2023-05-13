新竹市近期公開徵選傑出演藝團隊，經5位具表演藝術專業領域的外聘專家學者審查評比，計有包括音樂類「新竹交響管樂團」、「沂風室內合唱團」，舞蹈類「新竹市欣蕾舞蹈團」，現代戲劇類「好玩的劇團」等4個團隊入選。

市長高虹安表示，新竹市透過徵選及評鑑機制，輔導入選團隊穩定行政營運，於創作上不斷自我提升與創新，期許表演藝術團隊為新竹市這片土地留下藝術作品，持續培育藝文人口。

文化局長錢康明指出，今年入選團隊依據近年幾次外縣市場館或戶外邀演的經驗，不僅能穩定團隊演出品質，培育年輕團員擔任專職藝術行政也成為各團共識。

他說，新竹市扶植傑出演藝團隊徵選，審查委員會先依各團所送計畫書審查，並於審查會透過詢答提供具體改善建議，凡於竹市立案滿1年的表演藝術團隊均符合申請資格，歡迎有志共創在地藝文扎根的團隊們共同加入。

文化局指出，透過傑出演藝團隊徵選計畫，輔導轄內優秀團隊各方面精進提升，包含審查委員演出評鑑、行銷資源投入、培訓講座與外縣市表演藝術團隊參訪、竹市藝術節與跨縣市交流展演、藝術駐校計畫。

近年更透過「新雙東聯盟」成立，除了促進與新竹縣、屏東縣及台東縣表演藝術交流外，更盼藉由縣市間表演藝術場館及相關資源整合，反轉地方政府藝文資源不足及分散的侷限。

文化局同時提到，為有效凝聚大新竹表演藝術量能，今年竹市傑團徵選計畫以「在地文化特色主題創演」，鼓勵團隊創作讓在地觀眾產生共鳴，如沂風室內合唱團《響起前輩歌謠》，透過演唱向前新竹師範學校附屬小學退休作曲家孫思嶠致敬。

另，好玩的劇團延續去年深受家長及小朋友喜愛的《城隍不在家》，今年暑假將推出《城隍二部曲》；新竹交響管樂團《大地之歌》系列將到竹縣北埔，持續以西方藝術形式探索當代客家文化；欣蕾舞團將辦理青少年舞蹈工作坊，讓新竹在地青年探索舞蹈藝術的樂趣。

入選團隊將於5月至11月在新竹市文化局演藝廳登台演出，民眾可購票欣賞，以行動支持在地藝文發展。