為迎接解封後的第一個母親節，免稅店龍頭昇恆昌13日在桃園機場舉辦慶祝活動，並分送康乃馨給來往的旅客。

此外，昇恆昌也特地邀請民謠樂團「宅吉band」在第一航廈出境管制區內獻唱，除了表演多首膾炙人口的清新情歌外，現場也開放即興點唱，讓旅客透過歌手的美聲，唱出對媽媽或老婆的感謝與祝福。

除了演唱表演，昇恆昌也安排迪士尼反派女王黑魔女現身機場，吸引許多好奇的旅客合影留念。